Kars'ta, AK Parti, HDP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

KARS, (DHA)- KARS\'ta 27\'nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti, CHP ve HDP 1\'er milletvekili çıkardı.

Kars\'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti 2, HDP ise 1 milletvekili çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti\'nin Milletvekili sayısı bir önceki seçime göre bire düştü. AK Partinin birinci sıradan aday gösterdiği Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan, HDP\'nin yine birinci adayı Ayhan Bilgen ve CHP\'nin adayı Barlak Sülü, 27\'nci dönem milletvekili seçildi.

AK Parti

Ahmet Arslan kimdir?

Özel sektörde yedi yıl ve Pendik Tersanesinde çeşitli görevlerde bulundu. Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu.Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 1 çocuk babasıdır. 24. dönem AK Parti Kars Milletvekilli olarak görev yaptı. Arslan, 65\'nci Hükümet\'in Başbakanı olan Binali Yıldırım\'ın uzun yıllar yaptığı Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı\'na getirildi. Arslan, evli ve 1 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.



HDP

Ayhan Bilgen kimdir?

1970 yılında Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteci, yazar ve siyasetçi olan Ayhan Bilgen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsüdür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Bilgen, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimin tamamladı. 30 Mart 2014 yılında yerel seçimlerde HDP\'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı oldu. Haziran 2014 senesinde ise HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına gelmiştir. 7 Haziran 2015\'te yapılan genel seçimde 25\'nci dönem HDP Kars Milletvekili olmuştur. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde Kars ilinden tekrar seçilerek 26\'ncı Dönem Kars Milletvekili oldu.



CHP

Barlak Sülü kimdir ?

1967 yılında Kars\'ın Selim ilçesinin Ortakele köyünde doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Ankara7da tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Sülü, ihtisasını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde yaptı. 2007 yılında Ankara\'daki görevinden ayrılan Sülü memleketi Kars\'ta kurulan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabalim Dalı\'nda Yard. Doç. Dr. olarak göreve başladı. 2009-2011 yılları arasında Kafkas Üniveristesi Araştıram Hastanesinde kurucu Başhekim olarak görev yaptı. 2011 yılında Doçnt olan Sülü Genel cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütüyor.



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