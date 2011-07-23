Kars'ta 114 yıllık köşkü ahır yaptılar!

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1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl Rusların işgali altında kalan Sarıkamış'ta, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırıldığı bilinen 114 yıllık tarihi av köşkü, bölgedeki çobanların mekanı oldu. Ormanlık alanda, sarı çam ağaçlarıyla çivi kullanılmadan baltık mimarisi tarzında yapılan ve uzun yıllar askeri bölge içerisinde yer alan köşk, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti. Tarihi köşkün, geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmalarının yapılacağı bildirilmiş ancak söz konusu çalışmalar başlamamıştı.Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, yaptığı açıklamada, bakanlığın web sitesinde yayımlanan “Taşınmazların tahsisi” adı altında Sarıkamış'taki Çar 2. Nikola'nın av köşkünün de bulunduğunu söyledi. Köşk'ün 49 yıllığına kiraya verileceğini belirten Doğanay, “Bakanlığımız, taşınmazların tahsisiyle tarihi köşkün yapımını üstlenen ilgili şahıs ve şirketlere ücretsiz olarak 49 yıllığına kiraya verilmesi için web sitesinde yayımladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir talep olmamıştır. Köşk ve yanındaki tarihi ahşap yapıların korunması için güvenlik önlemi yoktur. Geçtiğimiz yıl İŞKUR'dan 6 ay süreyle 3 güvenlik görevlisi alarak, köşkte görevlendirdik. Ancak bu yıl güvenlik görevlisi alınmadı” dedi.Çar 2. Nikola tarafından 1897 yılında, baltık mimarisi tarzında yaptırılan köşk ve yanındaki ahşap yapı, 80 derecede pişirilmiş, çam ağaçlarından birbirine geçirilmesi şeklinde ve çivi kullanılmadan yapılmış. Köşkte ve diğer ahşap binada toplam 24 oda bulunuyor.