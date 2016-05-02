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Dünya
Deutsche Welle

Karslıoğlu'ndan 'soykırım' tepkisi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Almanya'da 1915 olaylarının "Ermeni Soykırımı" olarak tanınması planlarına tepki gösterdi.

02 Mayıs 2016 19:28


Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, "Tarih hakkında hüküm vermek ulusal parlamentoların işi değildir" dedi. Rhenische Post gazetesine açıklama yapan Büyükelçi, "soykırım" kavramının Cenevre Konvansiyonu'nun tanımladığı bir kavram olduğunu ve bu kavram hakkında da sadece uluslararası bir mahkemenin hüküm verebileceğini savundu. Karslıoğlu, siyasetçilerin 'dini veya siyasi amaçlar doğrultusunda hareket edebileceğini' belirtti.

Karslıoğlu, gazeteye açıklamasında "Federal Meclis'in bu olayları soykırım olarak tanınması kararı alarak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine nasıl katkı sağlayabileceği oldukça meçhul" dedi. Büyükelçi, iki halkın tarihin bu trajik dönemi konusunda birlikte çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, Türk hükümetinin ortak bir tarih komisyonu kurulması konusundaki önerisini hatırlattı.

Tarih 2 Haziran

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann pazar günü "Federal Meclis 2 Haziran’da Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere uygulanan kitlesel katliamı ve yerlerinden yurtlarından sürülmelerini 'soykırım' olarak tanımlayan bir karar alacak" demişti. Daha önce de Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir Deutsche Welle'ye aynı yönde bir açıklama yapmıştı.

1915 olayları Almanya'da resmi olarak soykırım olarak tanınmıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, 1915 olaylarının 100'üncü yılı vesilesiyle geçen yıl yaptıkları konuşmalarda soykırım tabirini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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