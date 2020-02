Karslı fenomen Zümran: Kadına şiddete hayır diyoruz

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın merkez Boğatepe köyünde başkanlığını yaptığı dernekteki üye kadınlarla yıllar önce Fransızca öğrenen ilkokul mezunu Zümran Ömür (46), köydeki yaşamı, çalışkanlığı, bilgi ve birikimiyle dikkat çekiyor. Ömür, başkanlığını yaptığı köy derneğinde, kadınlarla faaliyetlerini ve ürettikleri ürünleri bazen Fransızca da konuşarak sosyal medyada tanıtıp, fenomen oldu. Fenomen olmasını doğallığı ve kadına hizmetine bağlayan Zümran Ömür, kadının erkeğin önünde ve ya arkasında değil, yanında olması gerektiğini belirterek, \"Sadece kadınlara saygı göstersinler. Kadına şiddete hayır diyoruz\" dedi.

Evli ve 3 çocuk annesi Zümran Ömür’ün hayatı, İlhan Koçulu’nun 2007 yılında Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’ni kurmasıyla değişti. Dernekte başkanlık yapmaya başlayan ilkokul mezunu Ömür, 45 kadınla birlikte birçok projeye imza attı. Projeler kapsamında köyde Ekolojik Peynir Müzesi ve Bitki Müzesi kurulurken, gravyer ile kaşar peynirinin tanıtımı için çalışmalar yapıldı. Zümran Ömür, eşi Celal Kazım Ömür ve dernek kurucusu İlhan Koçulu’nun da büyük destekleriyle günden güne kendisini geliştirdi. Ömür ve dernek üyesi kadınlar, Fransızca öğrenip, yoga dersleri aldı, uzmanlar eşliğinde bitkiler üzerine eğitim gördü, daha sağlıklı bir yaşam için adımlar attı. Zümran Ömür öncülüğündeki çalışmalarla Boğatepe köyü, göç veren konumdan çıkıp göç almaya başladı.

Ömür, ayrıca, köy derneğinde, kadınlarla faaliyetlerini ve ürettikleri ürünleri bazen Fransızca da konuşarak sosyal medyada tanıtıp, fenomen oldu. Zümran Ömür, derneğin asıl amacının kadının toplumda yer alması, ayakları üzerine durması, erkeğin arkasında veya önünde değil yanında yürüyen birey olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Fenomen olmasını doğallığı ve kadına hizmetine bağlayan Ömür, şöyle dedi:

\"Fenomen olduk ama sadece yaptıklarımızı anlattık. Yaptıklarımızın dışında bir şey anlatmadık. Sağ olsunlar onlar da değer bulmuş ve yayınlamışlar. Belki kadınların yapmış olduğu bu değerleri anlattığımız için bizi fenomen yapmışlar. Eşim fenomen olmadı ama o benim gözümde fenomen. Herkes bizi arıyor. Doğal bir konuşma yapmıştım. Sadece yapmış olduğumuz süreci anlattım; buradaki kadınlarımızın başarısını, erkeklerimizin bize verdikleri destekleri, saygıyı anlattık; onlar da takdir ettiler. Türk erkeklelerine buradan sesleniyorum. \'Saygı, saygı, saygı\'. Sadece kadınlara saygı göstersinler. Kadına şiddete de hayır diyoruz.\"

Celal Kazım Ömür ise eşi Zümran Ömür ile her zaman gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Yaşadığımız köyü çok seviyoruz. Gelen misafirlerimize de kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Peynir kültürünü, üretim kültürünü tanıtıyoruz. Gelen misafirlere de bu süreçte bunları anlatıyoruz. Eşim son derece aktif. Kendini çok iyi yetiştirdi. Eğitim semineri veren hocalardan yararlandılar. İletişim ve Fransızca kursu aldılar. Kadınlarımız bizler için her zaman değerlidir. Kadın üretimin her yerinde hayatın her alanında var. Hayatın en zor kısmını kadın yaşar çünkü kadın annedir. Anne olduğu için de kadının farklı bir özelliği var. Onun için bizler de değer veriyoruz. Hak ettikleri yerlere de kendileri geliyorlar.\"

Köydeki tüm gelişmelerin mimarı olan İlhan Koçulu ise Zümran Ömür ve kadınların başarısıyla ilgili şöyle konuştu:

\"Biz Boğatepe köyünde yaklaşık 18 yıldır, uzun yıllar süregelen yaşam biçimini bir formata soktuk. Bir dernek çatısı altında toplandık, kadınlarla birlikte götürmeye başladık. Zümran Hanım\'la da köyde ve şehirde yer yer değişen bir dernek başkanlığı süreci yürüttük. İnsanların bütün Anadolu’da hatta abartmasam üzerinde yaşadığımız dünyada doğaya ve doğallığa olan özlemi, Zümran Hanım\'ın konuşmalarıyla dile geldi. Buraya gelip giden insanlar burada böyle bir gelişme beklemiyorlardı. Anadolu toplumunun kafasında bir kır-kent önyargısı, algısı oluşmuş. Oysa kırsal alanda da bilgiye ulaşma artık kolaylaştı. Bilgiye ulaşılabildiğinde nice Zümran Ömür’ler çıkacaktır. Bizim köyde 17 Zümran ile birlikte bu işi, bayrağı eline alıp götüren kadınımız var. Kadınlardan 45\'i bu sürecin içerisinde 17\'si bir adım öne çıktı ama diğerleri de onlarla birlikte her alanda her etkinlikte bulunuyorlar. Buradaki olay şu; bilgiye ulaşım kolaylaştıktan sonra bu ulaşım kanallarını açıp kadınımıza kırsal yaşama önemin bilincini artırmaktır.\"



