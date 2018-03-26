Karslı aşık Murat Çobanoğlu, mezarı başında anıldı

KARS, (DHA) - KARS’ta yetişen önemli aşıklardan Murat Çobanoğlu, ölümünün 13\'üncü yılında Kars Belediyesi tarafından mezarı başında anıldı.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, başkan yardımcıları ve birim amirleri, Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş ve Aşık Şenlik Kültür Derneği Başkanı Günay Yıldız ile aşıkların katıldığı anma töreninde Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Başkan Karaçanta ve törene katılanlar, aşık Çobanoğlu’nun mezarına kırmızı karanfiller bıraktı. Başkan Karaçanta, anma töreninde yaptığı konuşmada, Murat Çobanoğlu’nun 1976 yılından bu yana sadece Türkiye’de değil; Avrupa\'da ve birçok ülkede Kars ile Türkiye adına önemli eserleri insanlıkla buluşturduğunu söyledi. Karaçanta, “Zaten Kars denildiği zaman akla \'aşıklar diyarı\' gelir. Dolayısıyla aşıklarıyla ünlü bu şehrin böyle önemli aşıklarının olması gayet doğal. Murat Çobanoğlu yıllarca şehrimizi gittiği her yerde başarıyla temsil etmiştir. Sazıyla, sesiyle, sözüyle, sohbetiyle ön plana çıkmıştır. Seminerler, konferanslar vermiştir ve devlet sanatçısı unvanını almıştır. Bu her aşığa nasip olmaz. Aşıklık bizim geleneğimizdir. Aşıklık buranın var oluşudur. Anadolu’daki aşıklık geleneğinin çıktığı yerdir. Dolayısıyla burada ben değil kim olursa olsun buna değer vermelidir\" dedi.

\'AŞIKLAR ARASINA KİMSE NİFAK SOKMASIN\'

Aşık Şenlik Kültür Derneği Başkanı Günay Yıldız ise Kars’ta \'Aşıklar arasında ayrımcılık ve küskünlük var\' iddiasının dolaştığını belirterek, bunun doğru olmadığını söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:

“Bugün burada; merhum Murat Çobanoğlu’nun mezarı başında Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, ozanlarımız; Arif Tellioğlu, Bahattin Yıldızoğlu, İlgar Çiftçioğlu, Gültekin Bulutoğlu, Gültekin Akbaba, Haydar Koçulu, Ayhan Şimşekoğlu hep birlikte ele ele gönül gönüle birlikteyiz. Bu tür dedikoduları kimse çıkarmasın. Aşıkların bir araya gelmediği söylentileri var. İşte aşıklarımızın hepsi buradalar. Aşıklar bir bütündür, bir ailedir. Bu aileyi hiçbir siyaset bozamaz çünkü aşıklık kültürü siyaset üstüdür. Onun için aradaki bu söylentiyi bu nifak tohumlarını silelim kaldıralım. Aşıklarımızın hepsi birer kardeştir, toplumdur, hepsi bir meclis yola salmıştır. Hepsi insanlık için sevgi dağıtmış, geleneği bayrak yarışı olarak taşımıştır. Onun için herkes bilsin ki aşıklar arasında ayrım olamaz. Derneklerimiz ayrı olabilir bu bir yarıştır ama yüreğimiz gönlümüz hepsi birdir.\"

\'OZANLARIN ŞEHRİNDE SAZIN SESİ ÇIKMIYOR\'

Aşık Şenlik Kültür Derneği Başkanı Günay Yıldız da aşık Muraç Çobanoğlu’nu buruk andıklarını, sebebinin ise 3 yıldır \'Kars Aşıklar Bayramı\'nın yapılmaması olduğunu söyledi. \'Ozanların şehri\'nde sazın sesinin çıkmadığını savunan Yıldız, şunları söyledi:

“Allah rahmet eylesin büyük usta Murat Çobanoğlu’nu ölümünün 13. yılında geldik ziyaret ettik. Bunu açıklıkla söyleyeyim ki buruk bir ziyaretti. 9 yıl Murat Çobanoğlu adına yapılan Uluslararası Aşıklar Bayramı noktalandı. Tabi ki Türkiye’de ayıkların doğum yeri olarak tanınan Kars şehrinde sazın sesi çıkmıyor. Ben buradan sayın valimizden de belediye başkanımızdan da yetkililerden de aşıkseverlerden de rica ediyorum, bu bayramın yapılması gerek. Çünkü Türkiye’de 700 civarında aşık var herkes bizi arıyor ve ‘sizin bayram niye yapılmadı’ diyor. ‘Kars aşıklar yatağı, aşıklar yığınağı bu bayram niye Kars’ta olmuyor’ diye bizlere sitem ediyorlar. Bu sitemi kaldırmak için bayramı yapmamız gerek. Murat Çobanoğlu dünyaya bu aşıklığı tanıttı. Sazıyla sözüyle Kars’ı tanıttıysa Kars’ın da bir vefa borcu var demektir. Onu da ödemesi lazım. Başta Valimizin, belediye başkanımızın, yetkililerin bu borcu ödemelerini özellikle rica ediyorum. Aşıklar bayramının yapılmasını çok istiyoruz. Bu isteğimiz çok acildir. Bunun yapılması için gereken ne ise bizde elimizden gelen ne varsa onu yapmaya hazırız.\"

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