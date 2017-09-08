T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Karslı arıcıları iklim değişikliği vurdu; verim düşük

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS'ta bu yıl kuraklık en çok arıcıları etkiledi

08 Eylül 2017 12:00

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS\'ta bu yıl kuraklık en çok arıcıları etkiledi. Geçen yıla oranla bal üretimi yüzde 20\'lere kadar düşen arıcılar kredi borçlarının ertelenmesini istedi.
35 yıldır arıcılık yaptığını belirten Ordulu Yaşar Kaçar, her arıcı gibi bu yıl kendisinin de zarar ettiğini söyledi. 10 yıldır Kars\'ta arıcılık yapan Kaçar, bu yıl zarar etmesine rağmen önümüzdeki yıl da Kars\'a gelmeyi düşündüğünü, bunun dışında yapacak başka bir işinin olmadığını belirtti. Bu yıl yaklaşık 2.5 aydır Arpaçay-Akyaka yol ayrımındaki bir araziye arkadaşıyla beraber 425 kovanla konuşlandığını vurgulaya Yaşar Kaçar şunları söyledi.
\"Arcılığın 10 yıl öncesiyle 10 yıl sonrası aynı değil. Şu an iklim değişikliği nedeniyle verim oranı her yıl yüzde 30 düşüyor. 35 yıldır arıcılık yapıyorum, son 10 yıl boşa çalışıyoruz. İklim dolayısıyla verim düşük olduğu için bankalardan kredi kullanıyoruz, ödemede zorluk çekiyoruz. Bunu fırsat bilen bal tüccarları da balı 5 yıldır aynı fiyattan almaya çalışıyorlar. Devletin buna sahip çıkmasını istiyoruz. Kredilerin ertelenmesinde devlet bize yardımcı olsun. Bu yıl bal beklentimiz yok denecek kadar az. Arkadaşımın kovanlarıyla beraber 425 kovan var. İyi bal olsa 12-13 tonun üzerinde bal alırdık ama şu anda 2 tonu geçemeyiz. Kuraklık oldu, yağmurlar iyi olmadı, bahar kötü geçti o yüzden de verim düşük oldu.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHAKARSGeçenOrdulu Yaşar KaçarKarsKaçarBuArpaçayAkyakaYaşar KaçarBunuDevletinKredilerinArkadaşımınKuraklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24