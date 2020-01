Karslı arıcıları iklim değişikliği vurdu; verim düşük

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS\'ta bu yıl kuraklık en çok arıcıları etkiledi. Geçen yıla oranla bal üretimi yüzde 20\'lere kadar düşen arıcılar kredi borçlarının ertelenmesini istedi.

35 yıldır arıcılık yaptığını belirten Ordulu Yaşar Kaçar, her arıcı gibi bu yıl kendisinin de zarar ettiğini söyledi. 10 yıldır Kars\'ta arıcılık yapan Kaçar, bu yıl zarar etmesine rağmen önümüzdeki yıl da Kars\'a gelmeyi düşündüğünü, bunun dışında yapacak başka bir işinin olmadığını belirtti. Bu yıl yaklaşık 2.5 aydır Arpaçay-Akyaka yol ayrımındaki bir araziye arkadaşıyla beraber 425 kovanla konuşlandığını vurgulaya Yaşar Kaçar şunları söyledi.

\"Arcılığın 10 yıl öncesiyle 10 yıl sonrası aynı değil. Şu an iklim değişikliği nedeniyle verim oranı her yıl yüzde 30 düşüyor. 35 yıldır arıcılık yapıyorum, son 10 yıl boşa çalışıyoruz. İklim dolayısıyla verim düşük olduğu için bankalardan kredi kullanıyoruz, ödemede zorluk çekiyoruz. Bunu fırsat bilen bal tüccarları da balı 5 yıldır aynı fiyattan almaya çalışıyorlar. Devletin buna sahip çıkmasını istiyoruz. Kredilerin ertelenmesinde devlet bize yardımcı olsun. Bu yıl bal beklentimiz yok denecek kadar az. Arkadaşımın kovanlarıyla beraber 425 kovan var. İyi bal olsa 12-13 tonun üzerinde bal alırdık ama şu anda 2 tonu geçemeyiz. Kuraklık oldu, yağmurlar iyi olmadı, bahar kötü geçti o yüzden de verim düşük oldu.\"

