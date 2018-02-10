Karşıyaka'yı 18 puan silme cezasından Sancak kurtardı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta uçurumun kenarına kadar gelen Karşıyaka, aylardır başını ağrıtan FIFA\'nın karara bağladığı 18 puan silme cezasından, kulübü şirketleştirmeye de talip olan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak\'ın desteğiyle kurtuldu. 20 Ocak\'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda göreve gelen yeni yönetime, puan silme cezası getirmesi muhtemel dosyaları kapatma sözü veren Sancak, sözünü tuttu. Yeşil-kırmızılı yönetim, önce Sancak\'ın desteğiyle kulüpten 293 bin dolar alacağı bulunan eski futbolculardan Mahir Shukurov\'u pazartesi günü İzmir\'e getirip alacağının 3\'te 2\'sine anlaşarak 6 puan silme cezasının son anda önüne geçti.

Karşıyaka, dün de tüm yasal itiraz yolları tıkanan ve puan silme kararları hafta başında kulübe tebliğ edilen 410 bin dolar alacaklı Juninho ve 251 bin euro talep eden Kyrylo Kovalchuk\'a olan borçları yine Sancak\'ın mali desteğiyle kapattı. Juninho\'yu uzun pazarlıklar sonucu indirim yapmaya ikna ederek parasını yatıran Kaf-Kaf\'ta Genel Sekreter Mehmet Yaya, takımı Ordabasy Shymkent\'le Antalya\'da kampta olan Kovalchuk\'u ikna etmek için bu kente gitti. Yaya\'ya pazarlıkta takımın o dönemki teknik patronu olan Yusuf Şimşek de destek oldu. Daha önce 25 bin euro ödenen Kovalchuk\'un avukatını devre dışı bırakan yeşil-kırmızılılar, futbolcunun alacağında indirimi kabul etmesiyle bu dosyayı da kapattı.

Kaf-Kaf\'ın 3 eski yabancısı da FIFA\'daki alacak davaları ve puan silme taleplerini geri çekti. Ligde 17 haftadır düşme hattında kalan, FIFA\'dan gelecek 18 puan silme cezasıyla önce 3. Lig\'e seneye de amatöre kadar gerileme ihtimali bulunan Karşıyaka\'da Shukurov, Juninho ve Kovalchuk\'un alacaklarının Sancak\'ın desteğiyle kapanması, kurtuluş savaşı veren takım, taraftar ve camiaya da moral oldu. Teknik Direktör Cihat Arslan ve futbolcular, müjdeli haberi Niğde Belediye maçı öncesi bu kentteki kampta aldı. Karşıyaka\'nın sezon başında eski futbolculardan Banahene\'nin 230 bin TL alacağı için 3 puanı silinmiş, Okan Şahingöz ve Makukula dosyalarını ise kampanya düzenleyen taraftar ve yine Sancak kapatmıştı.