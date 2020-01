Karşıyaka'ya üçlü kıskaç

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

BAŞKAN Mutlu Altuğ ve yönetimin şirketleşme çalışmaları fiyaskoyla sonuçlanınca istifa ederek 20 Ocak\'a olağanüstü kongre kararı aldığı Karşıyaka\'da yeni puan silme cezalarının gelmesi artık an meselesi. Eski futbolculardan Kovalchuk\'un faizler ve fesih tazminatıyla birlikte 251 bin euro, Shukurov\'un 293 bin dolar alacakları konusunda bütün hukuki yollar tükenirken Juninho dosyasından da her an karar çıkabilir. Geçen ay yılbaşına kadar süre alınan Kovalchuk ve Shukurov\'un avukatlarının FIFA\'ya başvurmaları durumunda TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında bulunan takıma her iki dosyadan 6\'şar puan daha puan silme cezası gelecek.

FIFA\'dan kararı çıkan Juninho\'nun 410 bin dolar alacağı için de son ödeme tarihi çoktan geçti. Brezilyalı futbolcunun parası yüzünden de puanı silinmesi muhtemel Kaf-Kaf\'ta Ofoedu\'nun 98 bin euro alacağı için geçen sezon kulübe 2 dönem transfer yasağı getiren avukatı, puan silme cezası için ise FIFA Disiplin Komitesi\'ne başvurmadı. Eski yabancılardan Fall\'un 134 bin euro alacak dosyası şimdilik karar aşamasında. Bu sezon Banahene\'nin ödenmeyen 56 bin euro alacağı yüzünden FIFA tarafından 3 puanı silinen, Kulüp Lisans Kurulu\'ndan da 3 puan silme cezası alan yeşil-kırmızılılarda Okan Şahingöz ve Makukula dosyalarından 12 puan ceza gelmesini ise taraftar kampanya düzenleyip önlemişti.

MAHMUT VE ABDÜLHAMİT\'E ZAMLI YENİ SÖZLEŞME

KARŞIYAKA\'da Can Erdem\'den sonra alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken gurbetçi futbolcular Mahmut ve Abdülhamit de paraları dün ödenmeyince serbest kalma hakkı elde etti. 20 Ocak\'taki kongreye kadar görevini sürdürecek yönetim, iki futbolcuya 24 Ocak\'ta bir miktar para ödenmesi koşuluyla sözleşmelerini ücretlerine önemli bir zam yaparak Mayıs 2019\'a kadar uzatmalarını teklif etti. Yeşil-kırmızılılarda kamp krizi ise çözüldü. Para alamadıkları için Antalya kampını boykot ederek dün otobüse binmeyen futbolcular, mali sıkıntı çözülmemesine rağmen kararlarından vazgeçti.

FOTOĞRAFLI