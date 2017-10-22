Karşıyaka'ya taraftarından destek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta eski futbolcularından Banahene\'ye olan borcu ve ulusal kulüp lisansını yenileyemediği için 6 puanı silinen, üzerine 7 haftadır galip gelemeyince 1 puanla iyice dibe demir atan Karşıyaka\'ya taraftarın kampanyası biraz olsun moral verdi.

Eski futbolcularından Okan Şahingöz\'ün 340 bin TL tutarındaki yetiştiricilik bedelini 25 Ekim Çarşamba gününe kadar ödemediği takdirde FIFA tarafından 9 puanı daha silinecek ve şimdiden 3\'üncü Lig\'e düşmenin eşiğine gelecek Kaf-Kaf\'ta yönetimden henüz bir açıklama yapılmazken taraftarın sosyal medyada başlattığı yardım kampanyasında 2 günde 100 bin TL toplandığı öğrenildi. Bazı taraftarlar ve eski yöneticiler, belirlenen hesap numarasına nakit katkı yaparken bazıları ise çarşambaya kadar destek sözü verdi.

Karşıyaka\'da Zonguldak Kömürspor karşısındaki son golsüz beraberliğin ardından geçen sezondan bu yana görevde bulunan teknik direktör Atilla Güneş de istifa ederken yerine kimin geçeceği henüz belirlenmedi. Atilla Güneş, istifa sonrası açıklama yapmayacağını söyledi. Aylardır futbol şube yönetimi bulunmayan, futbolcuların alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekmeye başladıkları Kaf-Kaf\'ta başkan Mutlu Altuğ da sessizliğini koruyor. Taraftarlar, kulübün borçlarını federasyon gelirleri karşılığında temizleyeceği iddia edilen fon şirketi konusunda haftalardır somut adım olmaması, ödenmeyen borçlar nedeniyle üst üste puanların silinmesi, futbol ile basketbolda yönetimdeki istifa krizlerinin aşılamaması gibi nedenlerden Altuğ\'a tepkili.