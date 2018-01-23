Karşıyaka'ya Soner Tolungüç geliyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarının ilk haftasında aldığı Sakaryaspor mağlubiyetiyle düşme hattında kalan Karşıyaka\'da Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yeni yönetimin, ilk icraatı teknik direktör Halim Okta\'yla yolları ayırmak oldu.

Yönetim geçen sezon taraftarın gönlünde taht kuran Soner Tolungüç\'le temasa geçti. Taraftarın görevden alınmasını talep ettiği Okta, yönetimin istifa çağrısına yanaşmadı. Yeşil-kırmızılılarda 23 Ekim\'den beri 3 aydır görev yapan ve bu süreçte kulüpten 105 bin TL aldığı öğrenilen Okta\'nın ayrılmak için sözleşmesinin biteceği sezon sonuna kadar olan ücretini talep ettiği belirtildi. Okta\'nın yardımcılarının ise 1.5 yıllık sözleşmeleri bulunuyor.

Yönetim, daha önce Beşiktaş\'ta altyapı antrenörü olan Okta ve ekibiyle yolları anlaşmalı olarak ayırmaya çalışıyor. Karşıyaka\'da daha önce teknik direktörlük yapan Soner Tolungüç, Turgut Uçar ve Atilla Güneş aylarca ücret alamazken Halim Okta\'ya, Can Erdem\'in parası ödenmediği için serbest kaldığı gün maaş ödemesi yapılması tartışma yaratmıştı.

Karşıyaka, Okta\'yla 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Ligde kalma hattının 4 puan gerisinde bulunan yeşil-kırmızılılarda, kulüpte 2015-16 sezonunda son 9 maçta ve geçen sezon ilk yarısında teknik direktörlük yapan Soner Tolungüç, yönetimin daveti üzerine İzmir\'e geldi. Tolungüç\'ün görevi kabul etmek için transfer yasağının kaldırılmasını istediği öğrenildi.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Karşıyaka yönetimi, ilk toplantıda görev dağılımını yaptı. Kulüpte 2\'nci başkanlıklar kaldırılırken mali-idari konuların da sorumlusu Gökhan Şensan, başkan vekili ve basın sözcüsü oldu. Cenk Karace, sportif işlerden sorumlu asbaşkan olacak. Basketbol şube, beklenildiği gibi direkt başkan Turgay Büyükkarcı\'ya bağlanırken, futbol şubede Hakan Çeliker, voleybol şubede de yine Serkan Ergüven görev yapacak. Amatör şubeler ise Rıfat Tekbaş\'a bağlandı. Mehmet Yaya da genel sekreter oldu.

DİVAN\'DA ADAY DİNİZ

Karşıyaka\'da Cihan Büyükoral\'un istifa ettiği divan kurulu başkanlığı için seçim yarın yapılacak. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi\'ndeki genel kurul saat 18.30\'da başlayacak. Seçimden önce ismi muhtemel adaylar arasında geçen Volkan Alposkay ve Mehmet Ali Kasalı\'nın aday olmayacakları öğrenildi. Yeni yönetimin de desteğini alan eski başkanlardan Fatih Diniz, adaylık için divan yönetimi listesi hazırladı. Diniz\'in divan listesinde Ekrem Güçsav, Arif Dökel, Sancar Maruflu gibi isimler var.

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