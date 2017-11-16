Karşıyaka'ya şirketleşme yetkisi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

AĞIR borç yüküyle mali olarak tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşayıp futbolda TFF 2. Lig Beyaz Grup, basketbolda da Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nde düşme hattında yer alan Karşıyaka\'da yönetim, şirketleşme görüşmeleri için olağanüstü mali genel kuruldan yetki aldı.

Yeşil-kırmızılıların Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı\'nda yapılan mali genel kuruluna 331 üye katıldı. Kaf-Kaf\'ta üyeler, yönetime kulüp tüzüğünün 13. maddesi gereği futbolda şirketleşme çalışmaları için yetki verdi. Şirketleşme görüşmelerini yürütmek için Eski Kulüp Başkanı ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu başkanlığında Başkan Mutlu Altuğ, Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, eski başkanlardan Özer Kırca, İbrahim Koç\'un yanı sıra Turhan Gürsel Urhan, Seracettin Sakıpağa ile Gökçe Noyan\'dan oluşan bir komite oluşturuldu. Komite, görüşmeleri yaptıktan sonra son onay için yine kongre toplanacak. Kaf-Kaf\'ta camia içinden bir komite de 2012\'den itibaren kulüp hesaplarını incelemeye alacak.

Bir süredir şirketleşmeyle ilgili kulübe dışarıdan mali destek sağlayıp çözüm ortağı olacak firmalarla görüşen Başkan Mutlu Altuğ, kongre üyelerine Türk yatırımcı Kazım Atilla\'nın CEO olduğu Hollanda\'da kurulan Infinite Invest firmasından aldığı, şirketin kulübe ilk etapta 4-6 milyon euro arası destek sağlayabileceğini yazan niyet mektubunu sundu. Altuğ, borcun 54 milyon TL\'ye yükseldiğini hatırlatıp futbol şubesini kulübün kangren hücresine benzeterek, şubeyi derneği bünyesi dışında tedavi etmeyi düşündüklerini belirtti.

Bu tedavinin dışarıdan yatırımcılarla olabileceğini kaydeden Altuğ, \"Bu noktada Karşıyaka Spor Kulübü\'nün olmazsa olmazları var. Oluşacak yönetim kurulunda dernek hakimiyetini yitirmemeli\" dedi.

Şirketle görüşmelerde komiteye başkanlık edecek Hasan Denizkurdu, bu firmanın yanı sıra bir Rus şirketinin de kulüple ilgilendiğini hatırlatıp tüm görüşmeleri yaptıktan sonra yıllardır kulübe destek olan Yaşar Holding\'e de futbolla ilgili teklif sunmaları gerektiğini belirtti.

Hasan Denizkurdu, \"Tarihi bir dönüm noktasındayız. Kulübü mali olarak düzlüğe çıkarmadan kurtuluş olmaz. Yoksa bu borç yüküyle önümüz karanlık\" diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, global futbolda şirketleşen kulüplere dikkat çekerken, \"Kulüp olarak halen yıllar önce forma giyen futbolcuların borçlarını ödüyoruz. Çözüm yolu bulamazsak FIFA belki de bizi 2 ay sonra ligden ihraç edecek\" diyerek kulübün önündeki tehlikelere dikkat çekti.

Yeşil-kırmızılılarda yönetimde Ankara temsilcisi olarak görev yapan Cüneyt Başak ise kongre üyelerine kulübe yapılacak yeni stadın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Stat için son yapılan imar planı değişikliğine 51 kişinin aynı dilekçeyle son anda itiraz ettiğini hatırlatan Başak, \"İtirazlarla ilgili pazartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nda bir toplantı düzenlenecek. İtirazlar kabul edilmeyecek ve Karşıyaka Belediyesi\'ne ruhsat başvurusunda bulunulacak. 2 ay içinde ruhsat alınıp inşaata yeniden başlanacak\" dedi.

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