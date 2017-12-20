Karşıyaka'ya resmi teklif geldi





Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

AĞIR borç yükünden şirketleşerek dışarıdan ortak alıp kurtulmayı hedefleyen Karşıyaka\'da bir süredir görüşülen Infinite Group, kulübe resmi teklifini yolladı. Başkan Mutlu Altuğ ve şirketleşme komitesi, teklifin detaylarıyla ilgili bilgi vermezken, teklifin cuma günü komitede görüşüleceği ve ardından 28 Aralık\'ta şirketleşmek için yapılacak ikinci olağanüstü mali kongrede kulüp üyeleriyle paylaşılacağı açıklandı. Öğrenilenlere göre Hollanda\'da Türk girişimci Kazım Atilla\'nın kurduğu Infinite\'in teklifinin kabul edilme ihtimalinin zor olduğu belirtildi. Firmanın Yaşar Holding\'in 20 yıldır isim sponsoru olduğu basketbol şubesi dahil kulübün tüm yarışmacı haklarını devralmak istediği, komitenin ise bu fikre sıcak bakmadığı iddia edildi.

Geçen hafta İstanbul\'dan bir firmayla daha görüştüğünü hatırlatan Başkan Mutlu Altuğ, teklifleri değerlendireceklerini belirtti. Altuğ, Taraftarlar Derneği\'nin görevden alınmasını talep ettiği Teknik Direktör Halim Okta\'yla ilgili, \"Hocamız değerli bir insan. Bizim önceliğimiz teknik kadro değil. Transfer yasağını kaldırmadığımız sürece ünlü İtalyan Teknik Direktör Giovanni Trapattoni gelse birşey değişmez. Gündemimiz şirketleşip transfer yasağını kaldırmak, FIFA kanalıyla gelen borçları temizlemek\" diye konuştu.

Altuğ, alacakları için Federasyon\'a başvurup bekleme süresi dolan golcü Can Erdem\'e kısmi ödeme yapıp görüşeceklerini söyledi. 144 bin TL alacağı bulunan Can, transferin gözdesi durumunda.

19 Aralık buluşması

KARŞIYAKA camiası, 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü\'nde Taraftarlar Derneği\'nin düzenlediği geleneksel gecede dün bir araya geldiler. Bahçelievler Katlı Pazarı\'nda düzenlenen yemeğe Başkan Mutlu Altuğ ve yöneticiler, eski başkanlardan Hasan Denizkurdu, Fatih Diniz, Seyhan Evlioğlu, eski yöneticiler, tam kadro voleybol takımı ve teknik heyeti, eski Teknik Direktör Atilla Güneş, futbol takımının altyapı patentli oyuncuları ile taraftarlar katıldı. Şirketleşme komitesine başkanlık da yapan Hasan Denizkurdu, taraftarlara kulüpte bu yönde olan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Denizkurdu, \"Şirketleşme olunca geliri, gideri, zararı firmaya ait olur. Bu sistemde gelen harcıyor, borçları kulübe kalıyor. Basketbolla ilgili bir çalışma var. Futbolla ilgili Infiniti\'nin teklifi geldi. İstanbul\'dan bir grup da ilgileniyor. En son genel kurula gelip tüm teklifleri sunacağız. Kararı genel kurul verecek. Camia içinden de eğer gelip talip olan varsa erkek gibi çıksın ortaya. Beni sevmiyor olabilirsiniz ama çıkın basına konuşun. Genel kurulda karar verelim kulüp sizin olsun\" diye konuştu.

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