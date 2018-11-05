Karşıyaka'ya altın puanlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta haftalardır alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, iç sahada üst üste ikinci galibiyetini Pazarspor\'u 1-0 yenerek alıp düze çıktı.

Kuruluşunun 106\'ncı yılını kutladığı haftayı mutlu kapatan yeşil-kırmızılılar, 12 puana ulaşırken düşme hattının 3 puan üzerine çıkarak nefes aldı. Teknik direktör Mesut Toros yönetiminde iç sahada hiç puan kaptırmayan, Toros\'la son 4 maçı 7 puanla geçerek güven tazeleyen İzmir temsilcisi ekip, bu hafta deplasmanda 9 puanla düşme barajında bulunan Bergama Belediyespor\'u da yendiği takdirde rahatlayacak.

Karşıyaka\'da 2-2 biten Kızılcabölükspor deplasmanında kendi yarattığı pozisyonla gol atıp çok kritik puanın alınmasına katkı yapan Arif, dün de tek golüyle takımına 3 puan getirdi. \"106 yaşımızda bu galibiyet camiamıza armağan olsun\" diyen Mesut Toros, \"Çok iyi oynadık. İçerde 2 galibiyet çok önemli. Oyuncularımızdan iyi geri bildirim aldık. Takım savunmasını geliştirdik. Hücumsal anlamda becerimizi de geliştireceğiz. Mücadeleden, özveriden çok memnunum. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz\" dedi.

Karşıyaka\'da geçen hafta diz sakatlığı yaşayan, bu maçta arka adalesinde yırtık şüphesiyle ilk yarıda oyundan çıkan Doğukan ve alt adalesine darbe alan Metin\'in MR\'ı çekilecek.

YÖNETİMDEN 50 BİN TL PRİM

Karşıyaka yönetimi, Pazarspor galibiyetini jet primle ödüllendirdi. Maç öncesi son antrenmanda oyunculara galibiyet halinde 50 bin TL prim sözü veren yöneticiler, 3 puanın alınmasının ardından parayı bugün takıma dağıttı.

Eski borç, maaş, vergi, SGK ödemelerini kimseden destek almadan kendi çabalarıyla yaptıklarını hatırlatan Başkan Vekili Gökhan Şensan, \"Camia büyükleri, belediye başkanları, kurumlar ve şirketler en azından primler konusunda bize destek olsun. Takımın moralini yüksek tutmamız şart. Kulüp kimseye miras olarak kalmadı. Karşıyaka\'da yöneticilik yapmak büyük özveri isteyen, gönüllü bir iş, bari primler konusunda yalnız bırakılmayalım\" dedi.