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Spor

Karşıyaka'ya Almanya'dan 2 oyuncu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Altyapı atılımını sürdürüp, geçtiğimiz hafta sonu tarihinde ilk kez Almanya'da seçme yapan Karşıyaka, 2 oyuncu keşfetti

07 Ocak 2019 16:03

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Altyapı atılımını sürdürüp, geçtiğimiz hafta sonu tarihinde ilk kez Almanya\'da seçme yapan Karşıyaka, 2 oyuncu keşfetti. Almanya\'da Dortmund yakınındaki TSC Kamen Stadı\'nda 1999 doğumlu ve daha genç gurbetçi futbolcular için seçme düzenleyen yeşil-kırmızılıların belirlediği 2 oyuncu, masrafları karşılanıp nisan ayında İzmir\'e davet edildi. Kulüp adına seçmeleri yapan altyapı başkanı Tayfun Yungul, seçmelere Almanya\'nın çeşitli kentlerinden gelen 88 genç futbolcu adayının katıldığını söyledi.
İlk kez bir Türk takımının burada seçme yaptığını belirten Yungul, \"Hatta son gün ünlü bir Alman takımından scout da izlemeye geldi. Belirlediğimiz futbolcuların aileleriyle de görüşüp Karşıyaka\'ya davet ettik. Nisan ayında gelecekler. Önümüzdeki aylarda Köln ve Frankfurt\'ta daha kapsamlı seçmeler yapacağız\" dedi.
Kaf-Kaf\'ın Avrupa açılımı, Almanya\'da Ruhr bölgesinde yayın yapan gazete Hellewer Anzeiger\'de de haber olmuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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