Karşıyaka'nın logosuna haciz geldi

Karşıyaka Spor Kulübü'nün logosuna eski basketbol antrenörüne olan borç nedeniyle haciz geldi. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada satış durumunun söz konusu olmadığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın eski başantrenörü Hakan Demir'in geçen yıllara ait “bir maaş ve bir miktar prim” alacağı gerekçesiyle kulübün logoları üzerinde haciz işlemi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Geçen süreçte Hakan Demir'in avukatı aracılığıyla defalarca görüşülmüş ve kendisine kulübümüzün Basketbol Federasyonu nezdindeki gelirlerinden alacağını tahsil edebileceği bildirilmiştir. Buna rağmen, kulübümüzde üç yıl görev yapan bir antrenörün çalıştığı kulübün logolarını haczetmesinin sportif iş ahlakı adına ne anlama geldiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Yapılan sadece haciz işlemidir. Bu aşamada logolarımızın satışı diye bir durum söz konusu değildir. Süresi içerisinde hukukçularımız tarafından gereken yasal girişimler yapılacaktır.”

Hakan Demir'in avukatı Salim Baki de söz konusu borcu Karşıyaka Spor Kulübü'nün Türkiye Basketbol Federasyonu nezdindeki gelirlerden tahsil etmenin mümkün olmadığını, spor kulüplerinin federasyondan en büyük hak ve alacağını iddia gelirlerinin oluşturduğunu, son yapılan değişiklikle spor kulüplerinin “iddaa” gelirlerine kamu kurum ve kuruluşları alacakları dışında temlik konulamayacağını ve haciz getirilemeyeceğini belirtti.

Kulubün bir çok icra dosyası bulunuyor

Karşıyaka Spor Kulübü'nün borçlu olduğu birçok icra dosyasının bulunduğunu kaydeden Baki, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Karşıyaka İcra Müdürlüğü nezdindeki icra dosyalarında birçok alacaklı alacağını tahsil edememiştir. Zira kulübün hasılat gelirleri eski yöneticilerine temlik edilmiştir. Borçlu kulüple defalarca borcun ödenmesi konusunda görüşme yapılmasına rağmen ödemeyle ilgili bir neticeye varılamaması üzerine icra dosyasında alacağın tahsiliyle ilgili işlemlere devam edilmiştir.”