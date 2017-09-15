Karşıyaka'nın kurtuluşu 'fon'

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- KULÜBÜN 50 milyon TL\'yi aşan borcunu tasfiye etmek için ismi açıklanmayan bir fon şirketiyle görüşen Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, \"Çare bulamazsak kulübün kapısına kilit vurmak zorunda kalırız\" dedi.

Eski futbolculardan Banahene\'nin 56 bin 500 euro alacağı nedeniyle FIFA\'dan 3 puan silme cezası aldıklarını, mali kriterleri yerine getirip Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenilemek için tanınan ek sürenin de dolmak üzere olduğunu hatırlatan Başkan Altuğ, \"Daha sırada FIFA\'da bekleyen Makukula, Ofoedu gibi futbolcuların alacak dosyaları var. Bunlardan da tek tek puan silme cezası alabiliriz\" dedi.

Görüşme halinde oldukları şirketin anlaşma gerçekleştiği takdirde kulübün tüm borçlarını üstleneceğini belirten Altuğ, \"Bu sayede eski futbolcular paralarını alacak. Gelmesi muhtemel yeni puan silme cezalarından kurtulacağız. Ocak ayından itibaren transfer yasağı kalkacak. Kadromuza takviye yapabileceğiz. Kulübe fon desteği sağlayacak firmaya geri ödemeyi nasıl yapacağımızın şartları ise sonraki adımda netleşecek. Aslında olayda kulübü ilgilendiren birşey yok. Futbolculara borcu şirket üstlenecek, borcumuz şirkete olacak. Federasyon ve Spor Toto gelirleri zaten kasamıza girmiyor\" diye konuştu.



