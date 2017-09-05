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Spor

Karşıyaka'nın konuğu Silivrispor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta Silivrispor'la pazar günü Atatürk Stadı'nda oynayacağı sezonun ilk iç saha maçına hazırlanan Karşıyaka, önümüzdeki 4 haftanın 3'ünü İzmir'de geçirecek

05 Eylül 2017 18:22

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta Silivrispor\'la pazar günü Atatürk Stadı\'nda oynayacağı sezonun ilk iç saha maçına hazırlanan Karşıyaka, önümüzdeki 4 haftanın 3\'ünü İzmir\'de geçirecek.
Silivrispor\'un ardından Bandırmaspor\'la deplasmanda karşılaşacak Karşıyaka, 23 Eylül\'de Niğde Belediyespor, 27 Eylül\'de ise Bugsaşspor\'u konuk edecek. Geçen sezon teknik direktör Atilla Güneş yönetiminde çıktığı son 5 iç saha maçını da kazanan yeşil kırmızılı ekip, bu periyodu da kayıpsız atlatarak puan tablosunda iyi bir konuma gelmeyi hedefliyor.
Silivrispor\'u pazar saat 19.00\'da konuk edecek Karşıyaka, bir sezon aradan sonra yeniden gece maçı oynayacak. Karşıyaka, en son gece müsabakasına TFF 1\'inci Lig\'den düştüğü 2015-16 sezonunda çıktı. O yıl Altınordu\'yla 13 Mayıs 2016\'da ligin son haftasında gece maçı oynayan yeşil kırmızılı ekip, geçen sezon 2\'inci Lig\'de hiç gece maçı için sahaya çıkmadı. Karşıyaka\'da kasığındaki pubis kaynaklı ağrı nedeniyle 3 haftadır takımla antrenman yapamayan Tayfun çalışmalara başladı. Dizindeki ödem geçmeyen Can\'ın takıma dönüş tarihi ise netleşmedi.

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