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Spor

Karşıyaka'nın kayıp yıldızı Tayfun

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

12 Şubat 2018 17:17

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Karşıyaka\'da takımın yıldızlarından Tayfun, bu sezon yokları oynuyor. Geçen sezon transferin son gününde takımda kalarak 26 maçta attığı 7 gol ve asistleriyle yeşil-kırmızılıları sırtlayan isimlerin başında gelen gurbetçi kanat oyuncusu, bu sezon bekleneni bir türlü veremedi. Sezon başında Menemen Belediyespor\'un kapısından dönen 29 yaşındaki Başakşehir patentli futbolcu, bu sezon oynadığı 17 maçta hiç ağları sarsamadı.
Ligde son 4 maçta yalnız 1 gol atabilen, kurtuluş hattının yine 4 puan gerisine düşen Kaf-Kaf\'ta Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, \"Ne olursa olsun bu işin üstesinden geleceğiz\" dedi.
2-0 kaybedilen son Niğde Belediyespor deplasmanına iyi başladıklarını ancak golü bulamadıklarını söyleyen Çeliker, \"Direkten dönen 2 topumuz gol olsa farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Atamayana atarlar sözü gerçekleşti ve sahadan puansız ayrıldık. Canımızı sıkan ise Abdülhamit\'in kaburgasının çatlaması oldu. Kadro sıkıntımız nedeniyle sınırlı hareket edebiliyoruz. Yönetim olarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Hemen hemen her gün bir sorunla boğuşup üstesinden geliyoruz. Puan kayıpları olacak ama karamsar değiliz\" diye konuştu.

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