Karşıyaka'nın güveni tam

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi as kadroyla antrenmanlara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde başlayan Karşıyaka\'da başkan Turgay Büyükkarcı, futbolcularla toplantı yaparak güven aşıladı.

İç transferde 11 isimle alacaklarını kapatıp sözleşme yenileyen, son anda Utaş Uşakspor\'a dümen kıran Tayfun, Almanya\'ya dönen Mahmut\'un yanı sıra Abdülhamit ve Hakan\'la henüz anlaşamayan yeşil-kırmızılılarda Başkan Büyükkarcı, antrenman sonrası futbolcularla toplantı yaptı. Kadrodaki gençlere, \"En genciniz kaç yaşında\" diye sorarak 19 yanıtını alan Büyükkarcı, \"Sizin yaşınızdaki futbolcular şu an Rusya\'daki Dünya Kupası\'nda forma giyip takımlarını sırtlıyor, kendinize güvenin\" dedi.

Futbolculardan yeni sezonda para konusunu kafaya takmayıp sahaya konsantre olmalarını isteyen Büyükkarcı, \"Yeni sezonda alacaklarınızı kuruşu kuruşuna alacaksınız. Yönetim olarak size bunun sözünü veriyoruz. Bu yıl 106 yıllık Karşıyaka tarihinin belki de en önemli sezonu olacak. Sizden beklentimiz göğsünüzdeki şanlı armayı hem sahada hem saha dışında hem de de hangi şehre gidersek gidelim deplasmanlarda en iyi şekilde temsil etmeniz. Formanızın kıymetini bilmeniz\" diye konuştu.

Başkan Büyükkarcı, konuşmasının ardından futbolculardan söz aldı. Antrenmanı başkan vekili Gökhan Şensan ve sportif direktör İsmet Arzuman da takip etti.

ERHAN SORUNU SÜRÜYOR

Karşıyaka\'da 3\'üncü Lig\'de forma giymeme konusunda ısrarcı olan kaleci Erhan Erentürk, beklendiği gibi sezonun ilk antrenmanına çıkmadı. Takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Erhan\'ın 166 bin TL alacağını kapatıp oyuncunun tüm mali yükümlülüklerini yerine getirerek serbest kalmasını önleyen yönetim, 23 yaşındaki file bekçisini çalışmaya bekliyor. Daha önce oyuncu satmama kararı alan Karşıyaka, Erhan\'ı yalnız kulübe fayda sağlayacak ciddi bir bonservis bedeli öneren takım olursa bırakacak. Temmuz ayını İzmir\'de geçirip ardından Ağustos ayında 15 günlüğüne Afyon\'da kampa girecek Karşıyaka\'da ilk çalışmaya Erhan ve izinli Mustafa Aşan haricindeki tüm futbolcular katıldı.

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