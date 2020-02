Karşıyaka'nın gurbet kabusu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Futbolda geçen sezon TFF 2\'nci Lig\'den düşen bu sezon da TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta düşme hattıyla bağlarını bir türlü koparamayan Karşıyaka, deplasmanda 12 maçtır kazanamıyor.

İzmir dışında son olarak geçen sezon 27 Ocak\'ta Silivrispor\'u 1-0 yenen Karşıyaka, bu galibiyetin ardından deplasmanlarda çıktığı 12 maçta 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Ligde bu sezon iç sahada son olarak Osmaniyespor\'u 1-0 yenerek çıkışa geçen yeşil-kırmızılı ekip Ofspor deplasmanını 2-0 kaybedince kendini yeniden düşme hattında buldu. Dış saha kabusuna çözüm arayan Karşıyaka, pazar günü iç sahada oynayacağı kritik Pazarspor maçına sakatlıkları bulunan Battal ve Doğukan\'dan yine yoksun çıkacak. Of\'ta forma giyemeyen takımın hücumdaki önemli kozlarının mücadeleye yetişmesi zor görünüyor.

Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, Of deplasmanında mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek destek istedi. Toros, \"Takımın moralimizi yüksek tutmalıyız. Of\'ta 76\'ncı dakikaya kadar maç ortadaydı. Takım savunmasını iyi yaptık. Duran toptan gol yedik. Kalan dakikalarda hücumsal anlamda riskler alıp pozisyon bulmamazına rağmen değerlendiremedik. 90+5\'te santrası yapılmayan golle maç bitti. Oyuncularımın mücadele gücünden memnunum. Ancak ofansif anlamda becerilerimizi mutlaka kısa zamanda geliştirmemiz gerekiyor. 10 günde 2\'si deplasman 3 maç oynadık. Bu ligde her takım birbirini yenebilecek güçte. Her maçımız final havasında geçecek. Bu yüzden cefakar Karşıyaka taraftarına çok ihtiyacımız var. Çünkü genç oyunculardan kurulu, çabuk demoralize olan, moral çöküntüsüne gerin bir takımız\" dedi.