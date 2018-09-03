Karşıyaka'nın gençlerine alkış

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'a düştüğü yeni sezona Mustafa Aşan hariç tamamen altyapı patentli kadrosuyla başlayan Karşıyaka, ilk maçta grubun en zorlu deplasmanlarından birinden puan çıkardı.

Yeşil-kırmızılıların gençleri, Van Büyükşehir Belediyespor\'la golsüz berabere kalarak gelecek haftalar için iyi sinyaller verdi. Takımlarını yalnız bırakmayan 60 civarında taraftar da İzmir\'den yaklaşık 1800 kilometre mesafedeki Van\'a karayoluyla giderek 90 dakika boyunca genç futbolculara tezahüratlarıyla destek oldu. Karşıyaka\'nın gençleri, zorlu deplasmandan alınan puan sonrası soyunma odasında kazanmış gibi sevinç yaşadı. Yeşil-kırmızılılar cumartesi günü iç sahadaki ilk sınavda Düzcespor\'u konuk edecek.