Karşıyaka'dan şirketleşme için ikinci kongre

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- MALİ sıkıntıları ve ağır borç yükünü aşmak için futbol şubesini şirketleştirip dışarıdan yatırım ortağı almaya çalışan Karşıyaka, 15 Kasım\'dan sonra ay sonunda yeniden kongreye gidecek. Yönetim, şirketleşme gündemiyle ilgili tekrar olağanüstü kongre kararı aldı. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi\'ndeki kongrenin ilk tarihi 21 Aralık, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci tarihi 28 Aralık olarak belirlendi. Kongrede Başkan Mutlu Altuğ veya görevlendirdiği kişi sunuş konuşması yapacak. 15 Kasım\'da kurulan 9 kişilik şirketleşme komitesi yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verecek.

Komitenin sunacağı rapor değerlendirilecek, onaylanması halinde tüzük uyarınca karar alınarak şirketleşme şart ve koşullarının belirlenmesi için genel kurulca karar verilecek. Yönetim, kongre açıklamasına, \"Gündeme genel kurulca herhangi bir ilave yapılmaması\" maddesini de ekledi. Bu maddenin kongrenin üyelerin talebiyle seçimli hale getirilmesinin önüne geçmek için konduğu iddia edildi. Tüzük gereği kulüpte en yüksek karar merci genel kurul iradesi olduğu için yönetimin böyle bir yetkisinin olmadığı öğrenildi. Katılımcıların yüzde 10\'nun imzasıyla kongrede gündeme farklı madde eklenebiliyor.

BASKETBOL ŞUBESİ YAŞAR HOLDİNG\'E

ŞİRKETLEŞMEYLE ilgili 15 Kasım\'dan bu yana Yaşar Holding ve Infinite Group\'la görüşen Karşıyaka\'da basketbol şubesinin yönetimini şubenin 20 yıldır isim sponsoru olan Yaşar Holding\'in devralması ihtimali ağırlık kazandı. Kulübe 60 yıldır mali destek veren Onursal Başkan Selçuk Yaşar\'ın kurucusu olduğu holding, şirketleşme komitesiyle bu süreçte 2 görüşme yaptı. Yaşar Holding, şirketleşmenin tamamlanması halinde şubenin yönetim şekli için İstanbul\'dan bir firmaya Tofaş ve Arkasspor modellerini inceletiyor. Basketbolda bu hafta 1 milyon 680 bin TL ödeyerek FIBA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldırtan Yaşar Holding\'in yabancı guard ve pivot alınması için de bütçe ayıracağı öğrenildi. Holding, bu süreçte Serdar Işıldar\'ın istifasıyla 2 aydır başkanı olmayan basketbol şubesiyle yakından ilgilenecek.

INFINITE İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

KARŞIYAKA, futbolda şirketleşmek için Türk girişimci Kazım Atilla\'nın kurucusu ve CEO\'su olduğu Infinite Group\'la ilk yüz yüze görüşmeyi yarın yapacak. Şirketleşme komitesi, 21 Kasım\'da telekonferans aracılığıyla görüşülen firma yetkilileriyle yarın İzmir\'de masaya oturacak. Aradan geçen 2 haftalık süreçte firma, Karşıyaka\'nın borç yapısını avukatlarına inceletti. Kaf-Kaf da firmayla ilgili bilgi toplamaya çalıştı. Görüşmenin ana hatları, toplantıdan sonra camiayla paylaşılacak.