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Spor

Karşıyaka'dan kovuldu AEK'yı şampiyon yaptı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Pınar Karşıyaka'nın sezon başında sözleşmesi devam etmesine rağmen yollarını ayırdığı guard Mike Green, transfer olduğu Yunanistan'ın AEK takımını FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşırken finalin en değerli oyuncusu se

07 Mayıs 2018 17:11

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka\'nın sezon başında sözleşmesi devam etmesine rağmen yollarını ayırdığı guard Mike Green, transfer olduğu Yunanistan\'ın AEK takımını FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde şampiyonluğa taşırken finalin en değerli oyuncusu seçildi. 
Yeşil-kırmızılıların geçen sezon başkan Turgay Büyükkarcı\'nın şube başkanlığı döneminde Best Balıkesir\'den transfer ettiği Green, ligde 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Şampiyonlar Ligi\'nde ise 12.5 sayı, 3.5 ribaund, 4.8 asist ortalamaları tutturdu. Sezon sonu Play-Off\'a kalamayan Karşıyaka\'da kontratında indirim yapmayı kabul eden oyuncuyla yollar ayrılıp yerine aynı paraya Waters transfer edildi.
Green\'in İzmir\'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer olduğu AEK, ev sahipliği yaptığı FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonundaki ilk maçta çeyrek finalde Pınar Karşıyaka\'yı eleyen UCAM Murcia\'yı 77-75\'le geçti. Green, finalde yine Karşıyaka\'nın grubundan çıkan Monaco\'yu 100-94 yenip şampiyon olan Yunan ekibini, 19 sayı, 5 ribaund, 3 asistle kupaya taşıdı. Finalin en skorer oyuncusu olan Green, organizasyonda MVP ödülünü de kazandı. FIBA ve ULEB arasındaki anlaşma gereği AEK ve Monaco, önümüzdeki sezon Eurocup\'ta yer alacak.

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