Karşıyaka'dan eski sporcusuna büyük vefa

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi\'nde mücadele eden Karşıyaka\'da voleybol şube yönetimi ve altyapı oyuncuları 1998 yılında hayatını kaybeden eski voleybol şube başkanı Dr. Tibet Kızılcan\'ı mezarı başında andı.

Yeşil-kırmızılılar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde yapımı süren altyapıya hizmet verecek yeni salona Kızılcan\'ın ismini verme kararı aldı. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, çok erken kaybettikleri Tibet Kızılcan\'ı özlemle andıklarını söyleyerek, \"Şubemizin bugünlere gelmesinde, hatta var olmasında çok büyük katkıları olan Kızılcan\'ın adının sonsuza kadar yaşaması bize çok büyük gurur verecek\" dedi.

Salona isim verme töreni pazartesi günü saat 12.00\'de gerçekleştirilecek.