Karşıyaka'dan büyük seferberlik

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta son sıraya kadar gerilemesinin ardından 4 haftayı 8 puanla geçerek amatöre düşme hattından uzaklaşan Karşıyaka\'da pazar günü Adıyaman 1954\'le saat 13.30\'da Atatürk Stadı\'nda oynanacak maçta tribünü doldurmak için seferberlik başladı.

Transfer yasağıyla altyapı patentli kalan kadrosuyla amatör kabusu görmemek için direnen yeşil-kırmızılılarda futbolcular, teknik heyet, yönetim ve taraftar birlikte mücadele veriyor. Son maçlardaki performanslarıyla yüzleri güldüren genç futbolcuları yalnız bırakmamak için seferberlik ilan eden Karşıyakalılar, tüm taraftar sayfalarında takıma pazar günü tribünde binlerce kişiyle destek vermek için kampanya yürütüyor. Yeşil-kırmızılılar ilçede birçok yeri, \"Birlikte düştük birlikte kalkarız\" yazılı afişlerle donattı.