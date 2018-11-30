T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'dan büyük seferberlik

İZMİR, (DHA) TFF 3

30 Kasım 2018 14:02

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta son sıraya kadar gerilemesinin ardından 4 haftayı 8 puanla geçerek amatöre düşme hattından uzaklaşan Karşıyaka\'da pazar günü Adıyaman 1954\'le saat 13.30\'da Atatürk Stadı\'nda oynanacak maçta tribünü doldurmak için seferberlik başladı.
Transfer yasağıyla altyapı patentli kalan kadrosuyla amatör kabusu görmemek için direnen yeşil-kırmızılılarda futbolcular, teknik heyet, yönetim ve taraftar birlikte mücadele veriyor. Son maçlardaki performanslarıyla yüzleri güldüren genç futbolcuları yalnız bırakmamak için seferberlik ilan eden Karşıyakalılar, tüm taraftar sayfalarında takıma pazar günü tribünde binlerce kişiyle destek vermek için kampanya yürütüyor. Yeşil-kırmızılılar ilçede birçok yeri, \"Birlikte düştük birlikte kalkarız\" yazılı afişlerle donattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLigGrupKarşıyakaAdıyamanAtatürk StadıTransferSonKarşıyakalılarYeşilkırmızılılar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24