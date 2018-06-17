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Spor

Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka, yeni sezonun hazırlıklarına yarın gençleriyle başlayacak

17 Haziran 2018 16:10

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'den 3\'üncü Lig\'e düşen Karşıyaka, yeni sezonun hazırlıklarına yarın gençleriyle başlayacak. A takımda sözleşmesi süren, sözleşme yenileyen futbolcular ve altyapıdan A takım için denenmeye alınan isimlerle toplam 26 futbolcu yarın saat 18.00\'de Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde ilk çalışmayı yapacak. Karşıyaka\'da diğer futbolcular da 1 Temmuz\'dan itibaren sahaya inecek. Rakiplerine göre sezonu erken açıp yoğun çalışmayı hedefleyen Karşıyaka, Temmuz ayını İzmir\'de geçirecek. Yeşil-kırmızılı ekip 8-23 Ağustos tarihleri arasında ise Afyon\'da kamp yapacak. İzmir temsilcisi bu hafta iç transferde Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin\'le de yeniden anlaşmanın yollarını arayacak.

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