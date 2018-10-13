T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da Sümbül gitti, Mesut Toros geliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta evinde Altındağ Belediyespor’a 1-0 yenilerek son sıraya gerileyen Karşıyaka’da teknik direktör Aytekin Sümbül’le yollar ayrıldı

13 Ekim 2018 22:59

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup’ta evinde Altındağ Belediyespor’a 1-0 yenilerek son sıraya gerileyen Karşıyaka’da teknik direktör Aytekin Sümbül’le yollar ayrıldı. Taraftarın da yoğun tepki gösterdiği Sümbül defterini kapatan yeşil-kırmızılıların deneyimli teknik adam Mesut Toros’la prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Toros’la yapılan görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı ifade edilirken, imzaların hafta içinde atılacağı kaydedildi.
Öte yandan Karşıyaka’da yönetici Hakan Çeliker’in futbol şubesindeki görevinden de ayrıldığı açıklandı. Çeliker’in yönetim kurulundaki uyeliğinin ise süreceği belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHAAltındağ BelediyesporaKarşıyakadaAytekin SümbülleTaraftarınSümbülMesut ToroslaToroslaHakan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24