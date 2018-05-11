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Spor

Karşıyaka'da sırada 3 yabancı var

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düşen ve FIFA tarafından otomatik olarak amatör kümeye düşürülmemek için 17 Mayıs Perşembe gününe kadar eski futbolcularından Banahene'ye 56 bin 500 Euro ödemesi gereken Karşıyaka'da 3 yabancı daha sırada bek

11 Mayıs 2018 15:16

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düşen ve FIFA tarafından otomatik olarak amatör kümeye düşürülmemek için 17 Mayıs Perşembe gününe kadar eski futbolcularından Banahene\'ye 56 bin 500 Euro ödemesi gereken Karşıyaka\'da 3 yabancı daha sırada bekliyor. 
Karşıyaka\'da 2012-13 sezonunda forma giyen ve alacağı ödenmediği için geçtiğimiz Ekim 2017\'de takımın 3 puanını sildiren Banahene, bu kez eksi kulübünün küme düşürülmesi için başvuru yaparken farklı dönemlerde yeşil-kırmızılı formayı giyen Ofoedu, Duric ve Fall\'ın dosyalarını kapatmak için de kaynak arayışı var. Bu sezon daha önce taraftarın desteğiyle Okan Şahingöz ve Makukula, Mesut Sancak\'ın katkısıyla ise Shukurov, Kovalchuk ve Juninho\'nun paralarını ödeyip 30 puan silme cezasından kurtulan Karşıyaka, mevcut kadroyu korumak için de 2 milyon TL\'ye ihtiyaç duyuyor.
 
 

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