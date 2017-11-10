Karşıyaka'da seçim hazırlığı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Mali ve idari olarak zor günler geçiren Karşıyaka\'da şirketleşmenin tartışılacağı 15 Kasım\'daki olağanüstü genel kurulda seçimli kongre kararının da alınmasına yönelik hazırlık var. Camiada bir kesimin, taraftarların futbol takımının 6 puanının silinmesi ve yaşanan idari ile mali krizlerde pasif kaldığı gerekçesiyle istifaya davet ettiği Başkan Mutlu Altuğ\'a kongrede seçimli genel kurul kararı alması çağrısı yapacağı öğrenildi. Kulüp tüzüğüne göre aidatını ödeyip, genel kurula katılan kulüp üyelerinin yüzde 10\'unun imzası, seçimli kongre kararı alınmasına yetiyor. Kaf-Kaf, mali genel kuruldan olağanüstü seçimli kongre kararı da çıkarsa 15 gün içinde yeni yönetimini seçmek için sandığa gidecek.

Taraftarın sosyal medyada örgütlenip 470 bin TL toplamasıyla futbolda 12 puanın daha silinmesinin önüne geçtiği Karşıyaka\'da camia büyükleri ve İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından startı verilen, \"KSK\'ye can suyu\" kampanyasına 17 bin 454 TL daha destek geldi. İlk gün 33 bin 689 TL toplanan kampanyada Karşıyaka Belediyesi\'nin sahibi olduğu Kent Restoran\'ın dünkü tüm hasılatı kulüp için açılan hesaba aktarıldı. Eski-yeni yöneticiler, camianın önde gelen isimleri ve taraftarlar, kulübe destek için akşam restoranda buluştu. Başkan Mutlu Altuğ da İspanya deplasmanı dönüşü geceye katıldı. Yeşil-kırmızılılar, gece boyunca salonu tezahüratlarla inletti. Geceden kulübe 17 bin 454 TL hasılat elde edildi.

Mustafa Aşan\'a Ödeme Yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta aldığı 6 puan silme cezasının ardından 5 puanla düşme hattına demir atan Karşıyaka\'da ödenmeyen 140 bin TL ücreti nedeniyle kulübe Federasyon kanalıyla ihtar çeken Mustafa Aşan serbest kalma hakkı elde etti. Tecrübeli ön liberoya 30 günlük yasal sürenin son gününde ödeme yapılmadı. 2015-16 sezonunun devre arasından bu yana kadroda yer alan 29 yaşındaki Mustafa, 7 gün içinde sözleşmesini tek taraflı sonlandırma hakkını eline geçirdi. Bu sezon oynanan 11 maçın tamamına ilk 11\'de çıkarak 90 dakika sahada kalan Mustafa, cezası nedeniyle pazar günü Nazilli Belediyespor deplasmanında forma giymeyecek.

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