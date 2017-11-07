Karşıyaka'da portatif tribünü satan idareciler mutfağa malzeme aldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - MALİ sıkıntılarını aşamayan, ağır borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka\'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki idareciler, antrenman sahasının kenarındaki tribünü sattı, takım ve çalışanlar için mutfak malzemesi aldı. Tesislerde taraftarların antrenman ve hazırlık maçlarını izlemesi için yaptırılan 300 kişi kapasiteli portatif tribün, yaklaşık 2 bin TL\'ye satıldı. Tribünden elde edilen gelir, tesislere mutfak malzemesi alınması için kullanıldı.

Kulüpte yöneticilerin büyük bir kısmının olaydan haberinin olmadığı, demirbaş olarak işlenen tribünün satış işlemi için yönetim kurulu kararının da alınmadığı öğrenildi. Geçen 1 Kasım\'da 105. kuruluş yıl dönümünü sessiz sedasız geride bırakan Türkiye\'nin en köklü kulüplerinden Kaf-Kaf, borçları nedeniyle bu sezon futbolda 6 puan silme cezası almış, taraftarlar yardım kampanyası düzenleyerek takımın 12 puanının daha silinmesinin önüne geçmişti.