Karşıyaka'da Mahmut da kulübüne ihtar çekti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ağır borç yükü içinde bulunan ve sıkıntılı durumdan şirketleşerek kurtulmaya çalışan Karşıyaka\'da Mustafa Aşan, Can, Abdülhamit ve Erhan\'dan sonra Mahmut da alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ihtar çekti.

Bu sezon 13 maçta forma giyen ve ilk 11\'de 11 maça çıkan gurbetçi orta saha oyuncusu, alacakları 30 günlük yasal süre içinde ödenmezse serbest kalma hakkı kazanacak. Mahmut, takımda bu sezon 7 gol atan Can\'dan sonra 4 golle en skorer ikinci isim konumunda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda birkaç futbolcunun daha TFF\'nin yolunu tutmaya hazırlandığı öğrenildi.

Ara transfer dönemine kadar şirketleşme çalışmalarını tamamlayıp transfer yasağını kaldırmayı hedefleyen Karşıyaka\'da futbolda ortaklık kurulması gündemde olan Infinite Group\'la ikinci görüşme cuma günü yapılacak. Kulüpten 293 bin dolar alacağı bulunan eski futbolculardan Shukurov\'a 20 bin dolar ödeyerek kalan miktar için ay sonuna kadar süre alan yönetim, 251 bin euro alacağı bulunan Kovalchuk\'a da cuma gününe kadar bir miktar ödeme yapıp ek zaman kazanmaya çalışıyor. Bu sezon 6 puanı borçları nedeniyle silinen, 12 puanın silinmesini de taraftarının kampanya düzenleyip önlediği Karşıyaka\'nın bu iki dosyadan da puan silme ve transfer yasağı alma ihtimali var.

OKTA\'NIN İNANCI TAM

Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, devre arasında transfer yasağının kalkacağına inandığını söyledi. Yasağın kalkması durumunda mevcut kadroyu koruyup 5-6 takviyeyle sıkıntı yaşamayacaklarını belirten Okta, \"Hem yasağın kalkması hem de kalkmaması ihtimallerine karşı hazırlıklıyım. Bu süreçte en olumsuz durum yeni puan silme cezası almamız olur. Ben sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum\" dedi. Bu hafta 14 puanla 2 basamak üzerinde yer alan Fethiyespor\'a konuk olacak 9 puanlı yeşil-kırmızılılarda Halim Okta, \"Hedefimiz galip gelmek ama ilk etapta mutlaka kaybetmememiz gereken bir maça çıkacağız. Önde oynayan, oyunu rakip sahaya yıkan bir takım kimliği sergilemek istiyoruz\" diye konuştu.

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