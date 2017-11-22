Karşıyaka'da Kovalchuk'ta büyük risk

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TARİHİNİN en sıkıntılı mali döneminden geçen Karşıyaka\'da eski futbolculardan Kyrylo Kovalchuk\'un faizleri ve tazminatıyla birlikte 251 bin 524 euro (1 milyon 170 bin TL) tutan alacağı 15 gün içinde ödenemezse kulübe hem 6 puan silme, hem de 2 dönem daha transfer yasağı gelmesi riski var. Kaf-Kaf\'a TFF 1. Lig\'de 2015-16 sezonunun devre arasında 1.5 yıllığına transfer olarak 7 lig maçında forma giyen Ukraynalı ön liberoyla yollar, takım 2. Lig\'e düşünce ayrıldı. FIFA, 19 Ocak\'ta alacağı ve kontratına göre oynamadığı yıl için fesih tazminatı talep eden Kovalchuk\'a 251 bin euro ödenmesini kararlaştırdı. Kulübe ödeme için 19 Eylül\'e kadar son süre verildi. FIFA Disiplin Komitesi, Kaf-Kaf bu tarihte de ödeme yapmayınca kulübe 20 bin İsviçre Frangı daha ceza kesti.

Kovalchuk\'un avukatlık firmasının oyuncunun alacağı ve ödenmeyen ceza için FIFA\'dan hem 6 puan silme cezası hem de Ocak 2018\'den başlamak üzere 2 dönem daha transfer yasağı talep edeceği ortaya çıktı. Yeşil-kırmızılılar Kovalchuk\'un avukatlarıyla temas kurarak 15 gün daha ek süre aldı. Para 5 Aralık\'a kadar bulunamazsa avukatlık firması FIFA\'ya kulübe yaptırım uygulanmasını talep edecek. Daha önce eski futbolculardan Ofoedu\'ya ödemediği 62 bin dolar borcu nedeniyle FIFA\'dan 2 dönem transfer yasağı alan Kaf-Kaf, Banahene\'ye 56 bin euro borcu yüzünden ise 3 puanından olmuştu. 105 yıllık kulüpte taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada örgütlenip 470 bin TL toplayarak Makukula ve Okan Şahingöz\'ün eski kulüplerinin alacağını kapatarak takımın 12 puanının daha silinmesini önlemişti.

YENİLERİ SIRADA

ESKİ yabancı futbolcu alacakları önümüzdeki aylarda da Karşıyaka\'nın başını ağrıtacak. Kaf-Kaf\'ın Shukurov\'a 293 bin dolar, Junonho\'ya 410 bin dolar, Fall\'a 134 bin euro borcu var. Ofoedu\'nun alacağı da 98 bin dolar seviyesine yükseldi. Bu borçların her biri nedeniyle kulübe FIFA\'dan puan silme cezası gelmesi ihtimali var. Borçlar puan silinmesine rağmen ödenmezse FIFA şu an 2. Lig\'de düşme hattında yer alan futbol takımıyla ilgili alt lige düşürmeye kadar yaptırım uygulayabilir. Toplam borç yükü 60 milyon TL sınırına dayanan Karşıyaka\'nın transfer yasağı kapsamında Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş 13.5 milyon TL borcu bulunuyor.

ŞİRKETLE SONRAKİ GÖRÜŞME ARALIK\'TA

AĞIR borç yükünden şirketleşerek futbol şubesine dışarıdan ortak alıp kurtulmayı hayal eden Karşıyaka, dün 15 Kasım\'daki mali kongreye niyet mektubu gönderen Hollanda kuruluşlu Infinite Group\'la ilk görüşmeyi yaptı. Şirketin kurucusu ve CEO\'su olan Türk girişimi Kazım Atilla\'nın annesinin rahatsızlığı nedeniyle ilk etapta ertelenen görüşme, ardından kulüpte oluşturulan 9 kişilik şirketleşme komitesinin başkanı Hasan Denizkurdu\'nun önerisiyle telekonferans yoluyla yapıldı.

Kulübe sundukları 4-6 milyon euro arasında değişen teklifi 10 milyon euro seviyesine çıkarabileceklerini belirten şirket yetkilileri, güncel borç tablosunu görmeyi talep etti. Kulüpte borçlar çıkartılıp şirket avukatlarına teslim edilecek. Bu süreçte şirketleşme komitesi de firmanın yapısını ve faaliyetlerini mercek altına alacak. Infinite Group\'la sonraki görüşme 8 veya 10 Aralık\'ta olacak. İki taraftan da onay çıkması halinde yeni bir niyet mektubuyla yine kongreye gidilecek. Ortaklıkla ilgili durum şimdilik belirsiz.

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