Karşıyaka'da kongre günü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta şirketleşip takıma dışarıdan ortak bularak borçlarından kurtulma çalışmasından sonuç alamayan Karşıyaka, yarın şirketleşme gündemiyle tekrar kongreye gidecek.

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi\'ndeki olağanüstü genel kurul saat 18.30\'da başlayacak. Genel kurulda 15 Kasım\'da yapılan ilk şirketleşme kongresinde oluşturulan komite, kulüp üyelerine 1.5 aylık çalışmalarıyla ilgili rapor sunacak. Basketbol takımını sponsor Yaşar Holding\'in şirketleştirip devralmasıyla ilgili proje de oylamaya sunulacak. Bu yönde sonuç çıkarsa holding cephesinin vereceği son karar beklenecek.

Futbolda Hollanda firması Infinite Group\'la görüşmeleri sonuçsuz kalan, Rus ve Türk şirketlerinden de beklediği teklifleri bir türlü alamayan Kaf-Kaf\'ta kongrede düşme hattındaki takımın durumu ve ocak ayında gelmesi muhtemel yeni puan silme cezaları da tartışılacak. Kongreye katılan yüzde 10\'unun imzasıyla yönetim değişikliği için seçim kararı alınması da gündemde. Kulüpte yaşanan mali ve idari krizlerle taraftar ve camiadan tepki alan Başkan Mutlu Altuğ\'un kongrede istifasını sunabileceği de iddialar arasında. Yeşil-kırmızılılarda başkanlığa gönüllü olan bir isim ise henüz çıkmadı.

BÜYÜKORAL: \"YA ÇÖZÜM BUL, YA DA ÇEKİL\"

KARŞIYAKA Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün durumu için yönetimin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini belirterek Başkan Mutlu Altuğ\'a, \"Ya çözüm bul, ya da çekil\" çağrısı yaptı.

Futbol takımına yeni puan silme cezaları gelmemesi için haftaya Kovalchuk, Shukurov gibi eski oyunculara yapılması gereken ödemeler olduğunu hatırlatan Büyükoral, \"Yönetim görevlerini acilen yapmalı. Ödemeler son ana bırakılmamalı. Sorumluluk yönetimin üzerinde. Yapamıyorsa çekilmesi veya çözüm bulması lazım. Kulübe talip olan varsa önünü tıkamamak gerekir. Kararı camia verecek\" dedi.

Kongrede üyelerden yüzde 10\'nun imzasıyla seçimli genel kurul kararı alınabileceğini hatırlatan Büyükoral, \"Yönetimin kongre kararını alırken koyduğu, \'Gündeme başka ekleme yapılmaması\' maddesi Dernekler Kanunu\'da göre geçersiz. Talip olan varsa bir formül bulunur ama bu kritik süreçte yönetim boşluğu da olmamalı. Şirketleşme için gayrı ciddi teklifler geldi. Camia içinden de hazırlık yapanlar var. Hazırlık yapan varsa Yaşar Holding\'le de bir araya gelip yol haritası belirlemeli. Kulüp için kim elini taşın altına koyarsa kucak açıp destek olmalıyız\" diye konuştu.

TESİSTE SIKINTI BÜYÜK

KARŞIYAKA\'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayan futbol takımı, Çiğli Tesisleri\'ndeki sıkıntılar nedeniyle antrenman yapamadı. Kombinin çalışmadığı tesiste sıcak su olmadığı için bugün sabah antrenmanı iptal edildi. Mutfakta yaşanan sıkıntı yüzünden taraftarın içinden esnaflardan dün öğle yemeğinde futbolculara köfte ve pizza, bugün de hamburger sipariş edildi. Düşme hattında transfer yasaklısı olan takımın en önemli gol silahı Can Erdem\'in serbest kaldığı, Mahmut, Abdülhamit ve antrenmanlara çıkmayan Ali Say\'ın ayrılmak üzere olduğu kulüpte Başkan Mutlu Altuğ\'un kongreye kadar şikayet duymak istemediği öğrenildi.