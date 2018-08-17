Karşıyaka'da kolej havası

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka\'nın sportif direktörü İsmet Arzuman, yeni sezona kolej takımı gibi hazırlandıklarını vurguladı.

Afyonkarahisar kampını sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte uyum, dostluk ve saygının üst seviyede olduğunu anlatan İsmet Arzuman, \"Kamp bize büyük fayda sağlayacak. Afyon\'da her anlamda muhteşem bir çalışma ortamı bulduk. Oyuncularımız ve teknik heyet de uyum içinde çalıştı. Futbolculara disiplinleri ve performansları için teşekkür ediyorum. Burada kamp yapan diğer takımlar da gençlerimize imreniyor\" dedi.