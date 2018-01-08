Karşıyaka'da Kızılcan yaşayacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Karşıyaka\'da voleybol altyapısı için Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde yapımına tam 1 yıl önce başlanan yeni spor salonuna kulübün eski voleybol şube başkanı rahmetli Tibet Kızılcan\'ın ismi törenle verildi.

Törene Kızılcan\'ın kız kardeşi Zeynep Kızılcan Dolgun ve yakınlarının yanı sıra Karşıyaka Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, KARSAD Başkanı Bülent Zeren, Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ve yönetimi, futbol takımı eski teknik direktörü Atilla Güneş, Karşıyaka Voleybol A takım Antrenörü Tamer Çamlıbel, A takım ve altyapı oyuncuları, eski ve yeni yöneticiler katıldı.

Eski kulüp binasının bulunduğu Yalı\'daki salonun yıkılmasının ardından voleybol spor okullarının salon sıkıntısı yaşadığını ifade eden yöneticiler, \"Bir Parke de Sen Koy\" kampanyasıyla inşa edilen yeni salonun Karşıyaka voleybolunun geleceğini kurtaracağı dile getirerek, \"Bu salonun yapımında herkes elinden gelen katkıyı verdi. Kimileri bağış, kimileri malzeme, kimileri de işçi yardımında bulundu. Taraftarlar da kampanyaya destek oldu. Şimdi ise \'Son Parkeyi Sen Koy\' çağrısında bulunuyoruz. Şubat ayında salon hazır olacak\" açıklaması yaptı.