Karşıyaka'da kanat oyuncu arayışı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta sezona verilen 1 haftalık aradan sonra 10 Eylül\'de Silivrispor\'u ağırlayacak Karşıyaka, cezalı Ali Say\'a alternatif arıyor.

Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11\'in değişilmez isimlerinden sağ kanat Ali Say, Sakaryaspor\'la oynanan ilk maçta çift sarı karttan oyun dışı kalmıştı. Teknik Direktör Atilla Güneş, iyileşmesi halinde Tayfun\'u sol kanatta değerlendirip, Ali Say\'ın yerine Battal\'ı sağda kullanmayı planlıyor. Bu arada gençlerden Mustafa Değirmenci ve Anıl da alternatifler arasında yer alıyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle Sakarya\'da forma giyemeyen Can ile kasığındaki pubis kaynaklı ağrılar geçmeyen Tayfun henüz antrenmanlara başlayamadı.

Takımın Ali Say\'la birlikte hücumda en önemli oyuncuları Can ve Tayfun\'un Silivrispor randevusuna yetiştirilmesi planlanıyor. Hafif sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ve kaleci Erhan da önlem amaçlı dinlendiriliyor. Yarın 2 günlük izne çıkacak Kaf-Kaf\'ta yönetim, bayram öncesi kulüp personeline birer maaş ödeme yaptı. Sakaryaspor beraberliğinin primlerini ise takımın sponsoru da olan Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan\'ın dağıtması bekleniyor. Öte yandan futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki sabah antrenmanı öncesi ay-yıldızlı bayrakla birlikte Karşıyaka flaması açarak fotoğraf çektirdi.

