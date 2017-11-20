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Spor

Karşıyaka'da kahır haftaları

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Mali krizler ve ağır borç yükünden kurtulmak için şirketleşerek dışarıdan bir firmadan ortaklık almaya umut bağlayan Karşıyaka, son 2 haftada 3 yarışmacı branşta çıktığı 6 maçta 0 çekti

20 Kasım 2017 16:22

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Mali krizler ve ağır borç yükünden kurtulmak için şirketleşerek dışarıdan bir firmadan ortaklık almaya umut bağlayan Karşıyaka, son 2 haftada 3 yarışmacı branşta çıktığı 6 maçta 0 çekti. Sezon başından bu yana 13 maçta 2 galibiyet alabilen, 6 puanı kulübün borçları nedeniyle silinince TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında en dibe demir atan Kaf-Kaf, son 2 haftada çıktığı kritik Ege derbilerinde Nazilli Belediyespor\'a 1-0, 7 yıl sonra ligde karşılaştığı Altay\'a ise 2-1 mağlup oldu.
Düşme hattından sıyrılma fırsatını tepen transfer yasaklısı yeşil-kırmızılı ekipte futbolcularla yönetimin arasının Nazilli\'de yaşanan prim kriziyle gerilmesi, Altay derbisi öncesi bir grup alkollü taraftarın gece saat 02.30\'da tesisleri basıp oyuncuları yataklarından kaldırması da yaralara tuz bastı.
En başarılı branşı olan basketbolda Süper Lig\'de 2.5 yıl önce tarihi şampiyonluk yaşayan Pınar Karşıyaka, bu sezon ise son 20 yılın en kötü serisine imza attı. Ligde üst üste 6 yenilgi alan Karşıyaka, 1997-98 sezonundan sonra en uzun yenilgi serisinin utancını yaşadı. Takım, son iki maçta Eskişehir Basket ve Büyükçekmece\'yle oynadığı hedef maçları kaybetti. Potada 44 sezondur aralıksız olarak en üst kategoride mücadele eden Kaf-Kaf, 7 haftada 1 galibiyetle futbol takımı gibi düşme hattında yer alıp yıllar sonra kabus görüyor. Transfer yasaklısı Karşıyaka, lisansı çıkarılamayan Hogue\'un ayrılmasıyla ligde 4 yabancıyla mücadele eden tek takım konumunda. Tamamı altyapı oyuncularından kurulu camianın göz bebeği voleybol takımı da Kadınlar 1. Ligi\'nde son 3 maçını üst üste kaybedince 8. sıraya geriledi.

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