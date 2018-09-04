Karşıyaka'da İskender gitti Sümbül geliyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta sezona Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Karşıyaka\'da teknik direktör Ufuk İskender\'le yollar sürpriz bir şekilde ayrılırken cumartesi günü Düzcespor\'la oynanacak maç öncesi Aytekin Sümbül\'le söz kesildi.

Henüz ilk hafta sonrası takımla ilişiği kesilen İskender\'le ilgili kararın altında büyük tartışmaların yattığı ortaya çıktı. Başkan Turgay Büyükkarcı, \"Hocamızla uzun süreden beri yaşadığımız yönetimsel anlaşmazlıklar artık geri dönülemez bir noktaya geldiği için bu kararı almaya mecbur kaldık\" dedi.

İstemedikleri bir ayrılığa mecbur olduklarını söyleyen Başkan Büyükkarcı, \"Hiçbirimiz Karşıyaka\'dan büyük değiliz. Hiçbir şey Karşıyaka etiğinden değerli değil. Kulübümüzün tercihi değildi ancak böyle bir mecburiyet doğdu. Hocamıza başarı diliyoruz\" diye konuştu.

Karşıyaka\'nın Düzce maçı arifesinde teknik heyet boşluğu bırakmayıp prensipte anlaştığı 47 yaşındaki Aytekin Sümbül, faal futbolculuk döneminde İzmirspor, Altay, Turgutluspor ve Bucaspor\'da oynadı. Uzun süre Buca Futbol Akademisi\'nde görev yapan İzmirli teknik adam, sarı-lacivertli takımı geçen sezon TFF 2. Lig\'de çalıştırıp son 4 hafta öncesi ayrıldı.