Karşıyaka'da ikinci görüşme yapıldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta içinde bulunduğu tarihinin en sıkıntılı mali tablosundan kurtulmak için şirketleşerek şubeye dışarıdan yatırım ortağı almayı isteyen Karşıyaka\'da ikinci görüşme Yaşar Holding\'le yapıldı.

15 Kasım\'daki kongrede görüşmeler için üyelerden yetki aldıktan sonra ilk toplantıyı kulübe niyet mektubu sunan, patronu Türk olan Hollanda merkezli Infinite Group\'la yapan şirketleşme komitesi, Yaşar Holding\'le masaya oturdu. Komiteye başkanlık yapan Eski Başkan ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, Yaşar Holding\'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar\'la olumlu bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Karşıyaka, kulübe 60 yıldır karşılıksız mali destek veren, 20 sezondur da Tahincioğlu Basketbol Ligi\'ndeki Pınar Karşıyaka\'nın isim sponsoru olan holdingle önümüzdeki günlerde yeniden şirketleşmeyle ilgili bir araya gelecek. Daha önce adı geçen Rus firmasıyla henüz bir görüşmenin gündemde olmadığını belirten Hasan Denizkurdu, \"Hollanda firmasıyla görüşme süreci başladı. Kulübün borç yapısıyla ilgili avukatları bilgi alacak. Tekrar görüşeceğiz. Camia içinden de kulüple ilgili projesi olan herkese görüşmek için kapılarımız açık\" diye konuştu.