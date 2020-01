Karşıyaka'da gündem şirketleşme

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TARİHİNİN en sıkıntılı mali sürecinden geçen Karşıyaka, 15 Kasım Çarşamba günü şirketleşmeyi tartışmak için yapılacak olağanüstü genel kurula kilitlendi. Karşıyaka\'da son dönemde üst üste yaşanan idari, sportif ve mali krizlerde pasif kaldığı gerekçesiyle taraftarın istifaya davet ettiği Başkan Mutlu Altuğ, camiayla kongre öncesi pazartesi günü bir araya gelerek şirketleşme projesini anlatacak. Camiayı bilgilendirip temiz sayfa açmak adına her kesime zeytin dalı uzatmayı planlayan Altuğ, şirketleşmeyle ilgili salı günü konuk olacağı bir spor kanalında da bilgi aktaracak. Yaz aylarından bu yana şirketleşerek dışarıdan bir firmadan mali ortaklık alarak borçları temizlemeyi tartışan Karşıyaka\'da Altuğ, görüştüğü firmalardan genel kurula niyet mektubu sunmayı planlıyor.

Karşıyaka\'da ortaklık kurulacak firmaların kimliği, yatırımı hangi şartlarla yapacakları ve hisse paylaşımı gibi konular tartışılırken amaçlarının kulübe gelir getirmek olduğunu söyleyen Mutlu Altuğ, camiadan şirketleşmeyle ilgili komite kuracaklarını belirtti. Taraftarın sosyal medyada örgütlenip 470 bin TL toplayarak 2\'nci Lig\'de 6 puanı silinen düşme hattındaki futbol takımının 12 puanının daha silinmesinin önüne geçtiği Karşıyaka\'da yeni startı verilen, \"KSK\'ye can suyu\" kampanyasında da ilk gün 33 bin 689 TL\'ye ulaşılırken Altuğ, \"Toplanan paradan daha çok camianın duyarlılık göstermesi güzel. Ancak bu girişimlerin şu anki durumda sağlayacağı fayda kısmi olur. Karşıyaka olarak daha kurumsal çözüme ihtiyacımız var\" diye konuştu.

SAHADA SU SIKINTISI

Karşıyaka\'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki antrenman sahasının sulandığı tatlı su kuyusunun elektriği, borcu ödenmediği için 14 Ekim\'de oynanan Gümüşhanespor deplasmanı öncesi kesildi. Aradan geçen yaklaşık 1 aylık süreçte elektrik açtırılamayınca sahayı sulamakta güçlük yaşayan Karşıyaka, çimlerin yanmaması için birkaç kez tankerle su getirtip sulama yaptı.

Kentte Kasım ayı da yağışsız geçince çimlerin bazı kısımları sararmaya başladı. Sahayı kaybetmemek için su sıkıntısını çözmeye çalışan yeşil-kırmızılılar, haftaya her sezon Ekim-Kasım aylarında yapılan ara ekimi yaptırıp zemini korumaya çalışacak. Karşıyaka, 2011-12 sezonu öncesi o dönem 300 bin TL harcayarak antrenman sahasının drenajı, toprağı ve zeminini tamamen yeniletmişti.

