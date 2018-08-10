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Spor

Karşıyaka'da filede iç transfer harekatı

İZMİR, (DHA) Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda yer alan Karşıyaka, yeni sezon öncesi Melis Alpacar, Begüm Hepkaptan, Ece Kozdere, Elif Öner, Ezgi Böke ve Simay Akdağ ile sözleşme yeniledi

10 Ağustos 2018 17:40

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi A Grubu\'nda yer alan Karşıyaka, yeni sezon öncesi Melis Alpacar, Begüm Hepkaptan, Ece Kozdere, Elif Öner, Ezgi Böke ve Simay Akdağ ile sözleşme yeniledi. 
Yeşil-kırmızılılar, altyapıdan Melissa Ilona Biber ve Yaren Işık\'ı da A takıma yükseltti. Sezon öncesi Yasemin Özel\'in alacağı ödenmesine rağmen Voleybol Federasyonu\'nun verdiği onayla ayrılıp Karayollarına transfer olduğu Karşıyaka\'da 5 yıldır A takımda yer alan altyapı patentli Ayşegül Girgin de Sultanlar Ligi ekiplerinden Beylikdüzü Voleybol İhtisas\'a kiralık verildi.

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