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Spor

Karşıyaka'da Evans oynamadan All-Star'a

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chis Evans, takımında forma bile giymeden All-Star'da boy gösterecek

16 Ocak 2019 16:15

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka\'nın yeni transferi Chis Evans, takımında forma bile giymeden All-Star\'da boy gösterecek. 
Basketbol Federasyonu, Karşıyaka\'nın geçen hafta Euroleague\'de yer alan Gran Canaria\'dan transfer ettiği Evans\'ı pazar günü İstanbul\'da düzenlenecek All-Star organizasyonunda smaç yarışmasına davet etti. Hafta sonu İzmir\'e gelip pazartesi günü sağlık kontrolünden geçerek takıma katılan uzun forvet, kendisine iletilen teklifi kabul etti. Evans, Sinan Erdem Spor Salonu\'ndaki All-Star\'da smaç şampiyonluğu için yarışacak.

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