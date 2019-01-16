Karşıyaka'da Evans oynamadan All-Star'a

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka\'nın yeni transferi Chis Evans, takımında forma bile giymeden All-Star\'da boy gösterecek.

Basketbol Federasyonu, Karşıyaka\'nın geçen hafta Euroleague\'de yer alan Gran Canaria\'dan transfer ettiği Evans\'ı pazar günü İstanbul\'da düzenlenecek All-Star organizasyonunda smaç yarışmasına davet etti. Hafta sonu İzmir\'e gelip pazartesi günü sağlık kontrolünden geçerek takıma katılan uzun forvet, kendisine iletilen teklifi kabul etti. Evans, Sinan Erdem Spor Salonu\'ndaki All-Star\'da smaç şampiyonluğu için yarışacak.

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