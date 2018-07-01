Karşıyaka'da Erhan sıkıntısı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra kadrosunu ana hatlarıyla korumayı başaran transfer yasaklısı Karşıyaka\'da takımdan ayrılmak isteyen kaleci Erhan Erentürk\'ü ikna çabaları sürüyor. Kariyerine üst liglerde devam etmek isteyen ve bonservisinin verilmesi konusunda ısrarcı olan 23 yaşındaki file bekçisi, kendisini arayıp yarın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde başlayacak sezon hazırlıklarına davet eden Sportif Direktör İsmet Arzuman\'a olumsuz yanıt verdi. Karşıyaka, tesislere noter çağırtarak Erhan\'ın antrenmanlara çıkmadığını tespit ettirecek.

Yeşil-kırmızılı yönetim, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Erhan\'a geçtiğimiz haftalarda 166 bin TL tutarındaki tüm alacaklarını ödeyip bedelsiz olarak serbest kalmasının önüne geçti. Karşıyaka\'ya Erhan\'ın bonservisi için henüz resmi bir teklif de gelmedi. 4 sezondur A takım kadrosunda yer alan, takımın Spor Toto 1\'inci Lig\'den düştüğü 2015-16 sezonunun son haftalarından beri ilk 11\'in değişilmezlerinden olan Erhan\'ın hazır durumda bir alternatifi bulunmuyor. Gençlerin 15 Haziran\'dan bu yana antrenman yaptığı Karşıyaka\'da as futbolcular yarın sahaya inecek

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