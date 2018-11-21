Karşıyaka'da Doğukan yine yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta pazar günü deplasmanda Yeni Orduspor\'la karşılaşacak Karşıyaka\'da tedavisi süren forvet Doğukan İnci, bu hafta da kadroda yer almayacak.

Yeşil-kırmızılı takımın evinde Pazarspor\'u 1-0 mağlup ettiği maçın 20. dakikasında dizindeki sakatlığın nüksetmesi nedeniyle oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kalan genç golcü iyileşemedi. Doğukan\'ın özel antrenman programı dahilinde fizyoterapist eşliğinde çalıştığını belirten teknik direktör Mesut Toros, \"Dr. Bülent Zeren\'in kontrolünden geçecek. Gelecek hafta takımla antrenmanlara başlamasını bekliyoruz\" dedi.

Öte yandan Kaf-Kaf\'ta Cenk ve Anıl\'ın cezaları sona erdi.