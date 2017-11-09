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Spor

Karşıyaka'da Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral bırakıyor

İZMİR, (DHA) KARŞIYAKA'da geçen ay yapılan divan kongresinde seçim maddesi ocak ayına ertelendiği için görevine devam eden Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün 15 Kasım'daki olağanüstü mali genel kurulunda istifa edeceğini açıkladı

09 Kasım 2017 18:23

İZMİR, (DHA) KARŞIYAKA\'da geçen ay yapılan divan kongresinde seçim maddesi ocak ayına ertelendiği için görevine devam eden Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün 15 Kasım\'daki olağanüstü mali genel kurulunda istifa edeceğini açıkladı. Kimseye kırgınlığının olmadığını söyleyen Büyükoral, \"Benim kavgacı ve icraatçı bir yapım var ama divan kurulu buna çok uygun olmadı. Divan biraz daha toparlayıcı bir kurul\" dedi. 15 Kasım\'da gerçekleşecek kongrede şirketleşmenin tartışılacağı ve bunun kulüp için bir milat olması gerektiğini, tüm camianın salona gelerek fikir beyan etmesini istediğini belirten Büyükoral, şu açıklamayı yaptı: \"Şirketleşmeye olumsuz bakmıyorum. Modellerine bakmak lazım. Kimlerle, nasıl şirketleşeceğiz? Şirketleşmede bir Karşıyaka modelinin ortaya konması gerekiyor. Örneğin Göztepe modeli bize uymaz. Kurumsal bir şirketleşmenin uygun olacağını düşünüyorum. Karşıyaka halkının sahip çıkıp içinde olacağı, güçlü kuruluşların yer alacağı bir model olmalı. Dernek yönetiminin gücü muhafaza edilmeli.\"

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