Karşıyaka'da dans festivali

İzmir’i marka kent yapma yolunda çalışmaların hızla devam ettiği bir dönemde, Karşıyaka Belediyesi ve Ege TV sanatın en önemli ve ilgi çekici kollarından biri olan dans etkinliğini İzmir’e taşımak fikriyle harekete geçti.



Bu yıl tespit edilen konsepti Karayip dansları olan (Salsa, merengue, bachata) ve Uluslararası Dans Örgütü’nün (IDO) başkanlığında düzenlenecek olan festival, bayramdan sonra başlayacak.



Güzellikleri yaşayalım



İzmir’de ilk kez uluslararası dans yarışması gerçekleştiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, “İzmir’in marka kenti olma yolunda pek çok aktivitelerle donatılması gerekir. Çeşme’deki şarkı yarışmasından sonra Karşıyaka’daki dans yarışması da ülkemizin gururu olacağına inanıyorum. Uluslararası Dans Federasyonu ile birlikte gerçekleştireceğimiz festival kentimize bir hareket, heyecan katacak, İzmir’de adeta yer yerinden oynayacak. Karşıyaka festivali kapsamında dans yarışmasının dışında Karşıyaka’da halka açık konserler, söyleşiler, sergiler spor karşılaşmaları yer alacak. Festival kortejimiz tam bir karnaval havasında geçecek. Festivale herkes davetli. Gelin, güzellikleri birlikte yaşayalım” diye konuştu.



İzmir'in adını dünya duyacak



Ege TV ve Radyo Ege İcra Kurulu Başkanı Erol Yaraş, asıl hedeflerinin; geleneksel hale getirilecek bu festivalle, önümüzdeki yıllarda salon dansları (tango, foxtrot, vals) ve Latin dansları (paso doble, cha cha cha, samba) gibi branşlarda yarışmalar düzenleyerek, Karşıyaka’nın ve İzmir’in adının dünyaya duyurulması olduğunu söyledi.



Renkli açılış



Karşıyaka 1. İzmir Uluslararası Dans Festivali Programı kapsamında 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30’da açılış korteji oluşturulacak. Açılış töreni Karşıyaka İskelesi yanında gerçekleştirilecek. 26 Eylül Cumartesi günü Mavişehir Spor Salonu’nda 12 ülkenin yarışacağı final gecesi halka açık ve ücretsiz olacak. Dünyaca ünlü 21 dansçıdan oluşan ünlü Moldovalı gurup Codreanca da gösteri sunacak.



