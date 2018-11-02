Karşıyaka'da coşkulu kutlama

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

KARŞIYAKA, kuruluşunun 106\'ncı yılını binlerce taraftarıyla kutladı. Futbolda düştüğü 3\'üncü Lig\'de altyapıdan oyuncularla ayakta kalmaya çalışan Türk sporunun en köklü temsilcilerinden Karşıyaka\'da taraftarlar, yeşil-kırmızılı renklere olan sevdalarını tüm ülkeye haykırdı. 1 Kasım 1912\'de kurulup Türkiye\'de 100 yılı geride bırakan ender kulüplerden olan Karşıyaka\'da dün akşam yapılan kutlamalar ve sevda yürüyüşü, yönetim, futbolcular ve taraftarı buluşturdu.

Yeşil-kırmızılı formalarını sırtlarına geçiren binlerce Karşıyakalı, Karşıyaka İskele\'den yıllardır yapılamayan yeni stat inşaatına kadar yürüdü. Binlerce taraftar, stadyum arazisine girerek tezahürat yaptı. Tezahüratlar, işaret fişekleri, havai fişekler ve meşalelerle geceyi renklendiren Karşıyakalılar, 106 yıllık kulübün içinde bulunduğu duruma sessiz kalınışına hep birlikte Karşıyaka sevgilerini göstererek tepki verdi.