Karşıyaka'da Can sevinci

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'taki sezonun ilk maçında cumartesi günü Sakaryaspor\'a konuk olacak Karşıyaka\'da Can Erdem sevinci yaşanıyor. Cuma günü antrenmanda kramponu çime takıldığı için dizinden sakatlanan tecrübeli golcünün MR\'ı temiz çıktı. Dizinde ödem olan Can, şişlik indiği takdirde Sakaryaspor\'a karşı forma giyebilecek.

Can, geçen sezon attığı 17 golle takımın skor yükünü çeken isim olmayı başarmıştı. Sakarya\'da yeni yapılan stat henüz tam olarak hazır olmadığı için maçın nerede oynanacağı netleşmedi. Mücadelenin Gebze\'ye alınma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.