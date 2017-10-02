Karşıyaka'da camia toplanıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste 3 yenilginin ardından Hacettepe deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerek düşme hattından kurtulamayan, aldığı puan silme cezaları ve basketbol takımındaki maaş krizleriyle de zorlu günler yaşayan Karşıyaka\'da camia yarın yapılacak toplantıda çıkış yolu arayacak.

Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral başkanlığında Yelken Tesisleri\'nde saat 17.00\'de başlayacak toplantıya yönetim, divan üyeleri, eski başkanlar ve şube başkanları, Karşıyaka\'yla ilgili dernekler katılacak. Kulüpteki mevcut tablonun sıkıntılı olduğunu söyleyen Cihan Büyükoral, \"Puan silme cezaları ve futbol takımda moralsizlik var. Basketbol da sıkıntılı. Toplantıda her ihtimali tartışacağız\" dedi.

Divanın yönetim kurulu seçimlerini 4 Ekim\'den 18 Ekim\'e ertelediklerini belirten Büyükoral, \"Hem kulübün durumunu masaya yatıracağız hem de divan seçimlerini konuşacağız. Bu süreçte güçlü bir divan kurulu da oluşturmalıyız. Divan seçimlerinde muhalefet, tartışma olmamalı. Toplantıda yönetime eleştiri varsa eleştiri, öneri varsa öneri hepsini görüşüp yol haritası belirlememiz gerek. Zor bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemde eski kırgınlıkları bir kenara bırakıp mutlaka camia olarak birlikte hareket etmemiz şart. Kulübün durumu belli. Ya aşağı doğru gideceğiz ya da ya da birlikte hareket ederek tekrar çıkış yakalayacağız. Periyodik hale gelecek bu toplantıya tüm camianın katılmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

DİVANA ADAY ÇOK

Karşıyaka\'da 18 Ekim\'e ertelenen divan yönetim kurulu seçimleri öncesi birçok isim adaylık hazırlığı yapıyor. Karşıyaka\'da eski başkanlardan Fatih Diniz\'in yanı sıra mevcut divan yönetiminden Halil Zeki Osma ve Ferruh Ergezen\'in isimleri divan başkanlığı için geçiyor. Cihan Büyükoral ise divan başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.