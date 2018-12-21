Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan basketbol açıklaması

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 3 maç kaybettikten sonra FIBA Europe Cup\'ta da evinde S.Oliver Würzburg\'a mağlup olan Pınar Karşıyaka\'yla ilgili açıklama yaptı.

Taraftarların Antrenör Özhan Çıvgın\'ı istifaya davet ettiği yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı, \"Basketbolda sorunları biliyoruz ve çözümler için uğraşıyoruz. Geçen yıl göreve geldiğimizden beri basketbolda 9 milyon TL borç ödedik. Sezon başında Cenevre\'ye gidip taksitlendirdiğimiz FIBA\'da transfer yasağı kapsamına giren 9 dosyanın taksit ödemelerini sponsorumuz Yaşar Holding yapıyor. Hem bütçenin içinde kalıp borç ödeyip hem de yüksek bütçeli takım oluşturmak kolay değil. Takımın son maçlardaki kötü gidişine biz de taraftarımız gibi üzülüyoruz ve uygulamalara da geçeceğiz\" dedi.